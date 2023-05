Cairo: «Hoy recordamos a los hombres del Grande Torino. ¿La conexión con la afición? Stark»

¿Qué tan cerca puedes llegar a este ejemplo establecido por los Invencibles? «Estamos hablando de picos absolutamente extraordinarios. No estamos aquí para hacer comparaciones, sino para recordar a los hombres que murieron demasiado jóvenes y a los hombres que hicieron historia en el fútbol. Fueron llamados invencibles por esta razón. También recordamos que la selección italiana alineó a diez jugadores de Turín en el momento del Grande Torino y XI, fueron algo único. El ejemplo que dan debe permanecer en los ojos y la mente de todos y ser la guía. Pero lo importante hoy es recordar a la gente, la gente que nos dejó tan jóvenes pero que hizo algo tan importante que 74 años después todavía estamos aquí para recordarlos».

Hoy, el Parque Valentino Mazzola se ha convertido en una dirección. ¿Será un paso hacia la famosa “zona de granadas” de la que se habla desde hace tiempo? «Definitivamente nombrar el parque como Mazola es genial, muy hermoso. Nombrado en su honor como un gran actor y espíritu de equipo. Mi mamá me dijo cuando era pequeño que había muchas historias y leyendas asombrosas sobre él. Mi mamá era de 1933, así que cuando el Grande Torino se estrelló en la Superga tenía 16 años y se acuerda de todo y de Mazzola. Me dijo cuando hizo el examen sin zapatos, descalzo, porque no quería arruinar el único par de zapatos que tenía. Lo que ha hecho la ciudad de Turín es algo hermoso, y estoy muy orgulloso de ello. Hay discusiones abiertas con la ciudad, si hay posibilidades, estaremos allí para hacer algo bueno”.