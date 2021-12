Buffon: La Juve perdió el ADN de su equipo con Ronaldo. ¿futuro? México o Estados Unidos | mercado

43 años y ganas de seguir jugando. Fue relegado a segunda división con el Parma, Gigi Buffon evaluó su futuro revelando los siguientes posibles objetivos: «Me gustaría ir a jugar a México o Estados Unidos». – Dijo el portero a TUDN – Son experimentos que me gustaría hacer, pero veamos qué pasa. ¿el futuro? No sé si llegaré a ser entrenador, lo que siempre quiero es mejorar «.

Campeones – «El hecho de que no gané el premio mantuvo vivo mi espíritu competitivo. Si lo hubiera ganado, probablemente ya no habría tenido ningún objetivo importante que ganar y me habría retirado». ¿Los mejores porteros de la actualidad? Oblak, Courtois, Donnarumma, Neuer, Ter Stegen, Navas. Los puse a todos en el mismo escalón, con Jijiu que puede superar a los demás en un año; Tiene el poder de vencerlo «.

Ronaldo – «La Juventus podría haber ganado la Champions en el primer año de Cristiano, solo el año que estuve en París y no pude explicar lo que le pasó. Luego volví y vivimos dos temporadas juntos, funcionó bien pero creo que la Juventus ha perdido su ADN de equipo.. En 2017 llegamos a la final porque teníamos un equipo con mucha experiencia, pero sobre todo había competencia en el grupo y estábamos muy fuertes y unidos ”.