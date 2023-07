Buen trato Italia Venezuela, un impulso al turismo

Como miembro del grupo parlamentario bilateral entre Italia y Venezuela, recibo con gran interés la firma del acuerdo de cooperación en el sector de la aviación. El propio presidente Adriano Paroli agradece al embajador Díaz por esta gran inauguración y saluda los avances de ENAC. Un importante memorando de entendimiento entre ENAC – Autoridad Nacional de Aviación Civil, y la correspondiente autoridad venezolana Inac – Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, tiene como objetivo implementar la seguridad aérea (safety and security), la regulación, la movilidad, la aviación avanzada y los derechos de los pasajeros. El acuerdo, concluido tras años de trabajo, fue firmado por el presidente de ENAC, Pierluigi de Palma, y ​​el presidente de INAC, Juan Manuel Teixeira Díaz. Un acuerdo que concluye una cooperación técnica operativa que representa un refuerzo más de las ya excelentes relaciones entre nuestros dos países en el sector de la aviación civil. La cooperación también contempla un camino común para la emisión, renovación y modificación de certificados aeroportuarios, acreditación de empresas de asistencia en tierra, aeronavegabilidad y matriculación de aeronaves, así como actividades en los sectores de aeronaves no tripuladas y movilidad aérea avanzada. Tengo la intención de seguir este desarrollo, que personalmente he estado esperando. Para el sector turístico y comercial, este acuerdo es una fuente importante de apertura a nuevos mercados, especialmente en un momento en que, por ejemplo en la Riviera, el mercado ruso ha fracasado «. Así lo afirmó el Vicario de Rimini de la Fraternidad de Italia, Beatriz Colombo.