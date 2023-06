Bryce. Empoli sobre Vicario: «Me llamó un gran italiano diciéndome que podían vender al portero en el extranjero…» | primera página

Guillermo Vicario Es uno de los nombres más reconocibles del mercado, porteroEmpoli A los grandes nombres italianos les encanta y no solo. jefe de toscana Fabrice Corsiintervino señora radioReveló algunas revelaciones importantes sobre el futuro del jugador: «Hay algunos equipos interesados ​​que se han postulado, un par del extranjero y con uno de ellos ya hay una conversación. Así que esta mañana una gran empresa italiana me llamó sabiendo todo, incluso más que yo. Me dijo que podían vender su portero en el exterior y estaría interesado en Vicario. La amistad es importante para mí y desde hace muchos meses este club me ha mostrado interés.. Lo rescatamos para su reventa y también le pagamos mucho por nuestras cajas fuertes. Pensamos que Fiorentina era una de las empresas interesadas, así como Napoli e Inter. Para nosotros es un orgullo que hoy Guglielmo esté en la mira de equipos importantes. Vicario también es una persona especial, y no solo un futbolista. No sé de mujeres, pero de hombres un poco más. Me maravilló: ayer volvió de la selección y vino a darme la camiseta. Tiene la madurez y el aplomo de un hombre de 50 años. Parece una máquina de guerra si pensamos en el atleta». ¿Internacional o Milán? – ¿Pero a quién se refiere Corsi cuando habla de un gran italiano que puede vender su guardia en el extranjero? Todas las pistas conducen al Inter y Andre Onana. No es ningún misterio que el guardameta camerunés es uno de los principales sospechosos de fichar este verano por los nerazzurri, junto a Nicolo Barella y Marcelo Brozovic. Onana, que llegó libre hace un año, se aseguraría una importante plusvalía en caso de despedida y tiene afición en la Premier League: Manchester unido Especialmente chelsea. El Inter también lleva tiempo tras la pista de Vicario, la primera opción en caso de salida del ex Ajax. En cambio, es menos probable que Corsi se refiera a Milánque rechazó 80 millones de euros de chelsea a Miguel Minyan Y planes para continuar la lengua francesa, o dela juventusque debe estar en consonancia con Wojciech Szysni entre postes. el Nápolespor fin tras la pista de Vicario, renové contrato Alex Merritt No está buscando un nuevo portero. Finalmente, tras la pista del portero del Empoli, allí también florentino pero quien ya lo tiene Pedro Terracciano Según su agente Federico PastorelloNo busque otro número único.