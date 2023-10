Brooke se sincera con Ridge pero no puede dejar de pensar en Taylor.

Conozcamos los avances del episodio de The Beautiful que se emitirá el 27 de octubre de 2023 en Canale5. La trama del episodio de la telenovela revela que Brooke y Ridge hablarán sobre la foto y aclararán las cosas. Desafortunadamente para Logan, Forrester nunca podrá olvidar el beso con Taylor.

En el episodio a hermoso Fue transmitido en 27 de octubre de 2023en 13.45 en canal 5, Brooke y Ridge tendrán una explicación Sobre el La foto publicada por Hope.. el Vistas previas SubordinarAnillo de jabón allá revelar este es logan Ella se disculpará con su marido. Permitir que su hija permita que Deacon se una a la empresa garantizará que ponga a Sharpe y a Hope en su lugar. Forrester aceptará las disculpas de su esposa Pero en su corazón No podría sacárselo de la cabeza. el Beso con taylor. Diseñador No se arrepentirá pero Él entenderá que era feliz. Compartir un momento así con Hayes. mientras La esperanza se sentirá cada vez más culpable. Por el caos que causó.

Avances de The Bold and the Beautiful: Brooke se disculpa con Ridge

Brooke no lo podía creer.. borde el tiene Se fue a casa con Taylor.. Para Logan, la escena no fue agradable y casi parecía como si algo hubiera sucedido entre los dos. Sin embargo, la rubia no se verá afectada por sus miedos una vez que esto suceda. Se quedó sola con su marido., Entonces le pide perdon a Foto publicada por esperanza. Ridge revelará que la vio Y basado en no me gustó nada Y Los dos te explicaran Que algo así no debería volver a suceder nunca más. Brooke le asegurará que puso a Deacon en su lugar y regañará a su hija.

Dulces avances: Ridge no puede olvidar el beso con Taylor

Brock se disculpará Sinceramente y La cresta contará Cual nada de eso paso, se repetirá. el forrester Él la escuchará y le pedirá que no se enoje tanto como ella. Molesto porque el diácono estaba tan cerca.Mientras intentaba ayudar a su hija. Diseñador Él tranquilizará a su esposa Él le dirá que no se enoje con ella. Queriendo olvidar lo que pasó. Aunque muy malo No podrá salir de su mente el Beso con taylor. La pasión que estalló en Montecarlo seguirá haciéndole compañía Se dará cuenta que no se arrepiente realmente tiene que ser fue un momento inolvidable.

Hermosas tramas y avances: Amal está preocupada por su madre

Hope se sentirá extremadamente culpable. Por lo que hizo. el tiene haciendo un verdadero desastre, que puede salir caro. la mujer Él confiará en Liam.quien intentará animarla y Luego con Brookeque se disculpará nuevamente pero que Él le revelará que resolvió la situación con Ridge. Y que todo está bien entre ellos. Es desafortunado que Logan mayor solo se esté engañando a sí misma. mientras taylorcomo cresta, Volverá a pensar en el beso. Su expresión cambiará. Thomas se dará cuenta de que su madre Y Tomado por algún dulce pensamiento Querrás saber qué pasó. Hayes lo mantendrá en secreto por ahora.

hermoso esta siendo transmitido canal 5, De lunes a sabado en 13.45.