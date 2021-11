Breath of the Wild con resolución 8K, trazado de rayos y edición de gráficos de próxima generación es impresionante – Nerd4.life

La leyenda de Zelda: Breath of the Wild Vuelve a ser protagonista de un nuevo video sobre procesamiento de gráficos realizado por modificadores a la versión jugable mediante simulación en PC, lo que les permite aplicar más Cambiar la tarifa el año que viene como una decisión 8K, trazado de rayos y mayor detalle.

El resultado ha sido realmente genial, al menos desde entonces. punto de vista artístico: Todos estos ajustes aplicados te permiten obtener gráficos de mayor nivel, como producciones de próxima generación más avanzadas, pero obviamente distorsionan la visión original del juego para Nintendo Switch, creando un efecto un poco extraño.

Sin embargo, el aumento de resolución, un sistema de iluminación global que simula el trazado de rayos, y un aumento en el nivel de detalle y distancia visible se aplican de manera notable por estas modificaciones mostradas por sueños digitales, por lo que el trabajo realizado por los mods es encomiable, aunque solo sea porque el resultado no es necesariamente “bello” que el aspecto original del juego, pues para este último se debe tener en cuenta la dirección artística que transmiten los desarrolladores.

Hay que decir, por ejemplo, que un aumento en el nivel de LOD puede incrementar la sensación de Amplitud de opiniones Lo que ya distingue al juego en el original, dando un engranaje adicional en este punto. Como prueba de que The Legend of Zelda: Breath of the Wild es rico en contenido oculto, recientemente surgió que se ha descubierto otro secreto sobre las quemaduras solares de Link, ya que uno comienza a pensar que Breath of the Wild 2 puede estar en los Game Awards 2021.