Brad Pitt, cuya hija Shiloh tiene 18 años, pide al tribunal cancelar su apellido paterno y llamarla únicamente Jolie

aSimona Marchetti

Como informó TMZ, la primera hija natural del actor y su ex esposa, Angelina Jolie, presentó su solicitud el mismo día de su cumpleaños (a pesar de que era feriado).

Ella no perdió el tiempo y no dejó que el feriado oficial la detuviera (en los Estados Unidos de América su cumpleaños coincidió con el Memorial Day, en honor a los caídos en todas las guerras) y así el 27 de mayo pasado. Shiloh Nouvel Jolie-Pitt la primera hija natural de Angelina Jolie Y Brad Pitt celebró su mayoría de edad y su entrada al mundo adulto solicitando al tribunal que eliminara legalmente el apellido de su padre y conservara únicamente el apellido de su madre. Como señala Tmz El juez todavía tiene que aceptar la solicitud, pero es sólo cuestión de tiempo que se haga oficial.

Desde el divorcio de la pareja dorada de Hollywood en 2016, el actor siempre ha sido así Relaciones algo tensas con sus hijos (Lo cual siempre culpó a su ex esposa). Pero el gesto de Shiloh sigue siendo un rayo inesperado, porque no parece haber ninguna fricción entre Pitt y su hija, y se dice que ella fue la que se quedó. El más cercano a él tras el colapso del matrimonio. En cambio, ella fue la primera en preguntar. Para poner la pluma sobre el papel Ya no quiere tratar con su padre. O al menos por su apellido.