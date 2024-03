Botti: «El Milán ha pedido jugar el derbi contra el Inter el lunes. Tenemos que…»

«Milán-Inter es uno de los mejores partidos en comparación con el producto que queremos exportar. En esto Milán-Inter Habrá que mostrárselo a todo el planeta y debemos retransmitirlo el domingo entre las 16 y las 17 horas, cuando la Premier League retransmite sus mejores partidos. Si lo hacemos, se nos acusará de hacer un favor a los que no jugarán en Europa el jueves y, por tanto, al Inter. El partido principal del campeonato italiano, Juventus-Inter, por atracción y costumbre, generó más de dos millones de espectadores y el Milán-Inter podría hacer más si lo retransmitieran también el domingo por la noche. Pero luego tenemos las necesidades deportivas del Milán y el regreso del EL el jueves con posibilidad de prórroga. El Milán nos pidió jugar el lunes. Este partido es retransmitido por Sky, que se retransmite los sábados a las 20.45 horas y los domingos y lunes a las 12.30 horas.«, añadió.

“Cada fin de semana se retransmiten diez partidos. La declaración de derechos de televisión requiere que las emisoras seleccionen los partidos. Para realizar este trabajo se necesita sensibilidad y gestión, pero los organismos de radiodifusión deben alternar los partidos. DAZN y Sky negociaron el partido, dado el millón de euros que pagaron. El partido entre Cagliari y Juventus se retransmitirá por Sky, mientras que el partido entre Bolonia y Roma se retransmitirá por DAZN. Por lo tanto, el partido entre Cagliari y Juventus podría trasladarse al viernes, y Sky dejará de retransmitir el lunes por la noche, el sábado y el domingo a las 12:30. Para ayudar a la Roma y al Milán, que jugarán el jueves, sus partidos deberían jugarse el lunes. La Asociación no tiene ideas preconcebidas y no quiere prestar ningún servicio a nadie. El partido entre la Roma y el Bolonia del lunes por la tarde, a las 18.30 horas, es un sacrificio para los aficionados pero beneficia al aspecto deportivo, que lo ve como un partido influyente en la lucha por la Liga de Campeones. Se debe respetar el orden público. Milán acoge grandes eventos incluso durante la semana. El comisario de policía y el director están de acuerdo en que en Milán el partido también se puede jugar el lunes y en Roma no se puede jugar como un derbi”.Explicó de nuevo.