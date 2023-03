Borsa Italiana, comentario de la audiencia del 24 de marzo de 2023

Fuerte venta de títulos del sector bancario tras la recesión sufrida por Deutsche Bank. Incluso las compañías petroleras son malas. DiaSorin va en contra de esta tendencia

Los principales índices de la Bolsa de Valores de Italiana y los principales centros financieros europeos Se registraron disminuciones de alrededor de dos puntos porcentuales En la última sesión de la semana, por el desempeño negativo de los bancos. Pierre Ferret, analista técnico de ActivTrades, dijo: Preocupación constante por el sector financiero Que continúan presionando el sentimiento del mercado. «El movimiento a la baja también fue impulsado por una serie de datos de PMI de Francia y Alemania por debajo de lo esperado y datos decepcionantes del PIB de España, que empujaron a las acciones hacia los primeros niveles de soporte», agregó el experto.

a las 16.40 FTSEMib Perdió 2,26% a 25.885 puntos, luego de fluctuar entre el nivel más bajo de 25.709 puntos y el nivel más alto de 26.311 puntos. Al mismo tiempo FTSE Italia Todo Compartir registró una disminución del 2,19%. signo menos también para Sombrero mediano de FTSE Italia (-1,62%) y l Estrella de FTSE Italia (-1,68%).

el Bitcoins Fluctúa en torno a los 28.000 dólares (unos 26.000 euros).

el Diferencial BTP-Bund Devolvió poco menos de 190 puntos, con una RRendimiento BTP durante diez años que estuvo cerca del 4%.

L’euro Volvió por encima de $ 1.075.

Fuerte venta en las acciones del sector bancarioA raíz de Deutsche Bank sufrió. Paolo Mori Brossa – Multi Asset Italia Team Manager en GAM (Italia) SGR – cree que La solidez del sistema bancario europeo no está en entredichoaunque La situación sigue siendo delicada, donde no se descartan nuevos retrocesos. «Al mismo tiempo, sin embargo, es en momentos como estos cuando se pueden encontrar excelentes oportunidades de inversión. Creemos que el sector bancario europeo, financieramente saludable y con un fuerte impulso de ganancias que no se había visto en años, sigue siendo de gran interés tanto en acciones como en en bonos”, precisó el jefe. Sin embargo, los analistas de Goldman Sachs informaron esto Es probable que la presión del sector bancario conduzca a un endurecimiento de las condiciones crediticias. Los expertos pronosticaron que «las acciones de los bancos estadounidenses y europeos han caído alrededor de un 25% y un 15%, respectivamente, desde principios de mes, y es posible que algunos bancos tengan que recapitalizarse para hacer frente a pérdidas no realizadas en títulos de deuda».

a retirarse UniCredit (-4,26% a 16,196 €, desde un mínimo intradiario de 15,91 €). De la correspondencia de Consob del 23 de marzo, sabemos que el 17 de marzo el grupo Goldman Sachs redujo su participación total en la empresa liderada por Andrea Orcel, llevándola del 6,18% al 0,89%.

el BancoBPM Registró un descenso del 4,7% hasta los 3.383 euros. Consob informó que el 14 de marzo, JP Morgan Chase redujo su participación total en el instituto a menos del 5%.

entre los peores papel bancario (-4,82%) f Monte dei Paschi de Siena (-2,55%).

Las acciones petroleras también se vieron afectadasCon el precio del crudo en Nueva York (el contrato vence en mayo de 2023) de vuelta a $68,5 por barril.

¿Dónde está? Perdió un 2,62 por ciento a 12,128 euros. en dificultad Tenaris (-3,89%) f Saipém (-2,72%).

extensión STM Se deja un 4,14% en el suelo a un precio de 45,24 euros. El consejo de supervisión de la compañía ha propuesto un dividendo para 2023 (en relación con 2022) de $0,24 por acción que se distribuirá en cuotas trimestrales de $0,06 por trimestre en el segundo, tercer y cuarto trimestre de 2023, así como en el primer trimestre de 2024.

saltar diasurinaque subió un 2,89% tras la suspensión por aumentos excesivos.