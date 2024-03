Booking.com se centra en las autoridades antimonopolio por abuso de posición dominante – Noticias

La Autoridad de Competencia y Mercado ha iniciado procedimientos preliminares contra Booking.com (Italia) srl, Booking.com BV y Booking.com International BV para determinar el abuso de posición dominante en el mercado de servicios de intermediación en línea y reservas de instalaciones hoteleras. La autoridad lo anunció en un memorando, explicando que Booking implementará una estrategia para reducir la autonomía de las estructuras hoteleras italianas a la hora de fijar los precios entre los canales de venta online. Esto daría lugar a efectos de exclusión en el mercado de servicios de intermediación y reservas en línea.

Cabe señalar que ayer funcionarios de la Autoridad realizaron inspecciones en las oficinas de Booking.com (Italia) srl, con la asistencia de la Unidad Especial Antimonopolio de la Policía Financiera. En particular, la Autoridad informa que las reservas darán a las estructuras hoteleras que forman parte del Programa Preferred Partner (y su extensión Preferred Plus) ventajas en cuanto a la aparición de su oferta en los resultados de búsqueda, a cambio de mayores comisiones y compromiso con la oferta. . Tarifas competitivas en booking.com, es decir, no superiores a las que aplican los establecimientos en su sitio web o en otras plataformas de agencias de viajes online. Al mismo tiempo, cuando, como resultado de un seguimiento intensivo y sofisticado, se comprueba que un establecimiento ofrece mejores precios que otros sitios online, Booking se reserva el derecho de aplicar un descuento, sin el consentimiento del establecimiento, (el llamado 'Patrocinado'). Booking Feature') para alinear la oferta de booking.com con las mejores ofertas disponibles en línea.

En general, esta estrategia – según la Autoridad – parece apropiada para obstaculizar la competencia efectiva en el mercado, al menos a nivel nacional, de los servicios de intermediación hotelera y de reservas en línea, a expensas de otras agencias de viajes en línea, con efectos negativos en las instalaciones de alojamiento y, en última instancia, sobre los consumidores en términos de precios elevados y falta de opciones en servicios de intermediación y reservas en línea. «Podemos confirmar que estamos cooperando plenamente con la Policía Financiera y la Autoridad de Competencia y Mercado, que ayer realizaron inspecciones en nuestras oficinas en Italia». Así lo confirmó Booking.com en un comunicado sobre el inicio de una investigación antimonopolio en la plataforma.

«Cualquier limitación a la competencia entre operadores perjudica a los consumidores y se refleja en mayores precios cobrados a los usuarios». Así lo afirma Codacons, comentando la investigación por abuso de posición dominante abierta por la Autoridad Antimonopolio contra Booking.com.

“Los italianos utilizan cada vez más las plataformas de reserva de hoteles para elegir alojamiento en el que alojarse, pero los resultados que estos sitios ofrecen a los usuarios deberían centrarse en la máxima transparencia y no debería haber políticas que restrinjan la competencia de otros operadores, o limiten la posibilidad de lo mismo. estructuras para aplicar precios más bajos a Otros canales – explica Codacons – En este sentido, la investigación antimonopolio va en la dirección correcta, teniendo en cuenta también el hecho de que los precios de las instalaciones de alojamiento han experimentado aumentos significativos en el último período, con hoteles, B&B , pensiones, moteles, etc. establecidos en Italia, que aumentaron sus precios de lista en una media del +11,7% (RPT.

+11,7%) en 2023. Una tendencia que lamentablemente continúa sin cesar: el mes pasado, según datos de Istat, los servicios de alojamiento sufrieron otro aumento interanual del 6%.

Mil millones de reservas en 2023



Se reservaron más de mil millones de noches a través de la plataforma (+17%) en 2023 y los beneficios del grupo aumentaron un 40% hasta los 4.300 millones de dólares.

Estas son algunas de las cifras clave para el gigante de las reservas online Booking, como se ve en los datos publicados el pasado mes de febrero. Los resultados se obtuvieron a pesar de una multa de 530 millones de dólares impuesta por la autoridad antimonopolio de España, contra la cual el grupo apeló.

Los ingresos totales del grupo aumentaron a 21.4 mil millones de dólares (de un valor de reserva total de 150.6 mil millones de dólares) con un margen operativo bruto que creció un 34% a 7.1 mil millones de dólares.

El director general, Glenn Vogel, confirmó en el estado de cuentas que la tendencia positiva en el sector turístico, que la empresa confía en que continuará a largo plazo.

