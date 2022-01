Bonucci, Pilatos vuelve a ganar. ¡Pero el caso de Allegri es preocupante! Inter, Inzaghi tiene razón

En el año tranquilo del Inter Juventus, el episodio de última hora que involucra a Bonucci y al secretario nerazzurri Mozillo podría evitarse fácilmente. Empecemos por los hechos: el técnico nerazzurro, que no figura en la lista, no debería estar en el terreno de juego y pagaría la multa como debía, pero también es seguro que el jugador de la Juventus no debería haber reaccionado levantando las manos.

Porque lejos de reconstrucciones sesgadas, donde cada uno puede creer lo que quiera (al no estar en el lugar tenemos que basarnos en historias), las imágenes son objetivas y no necesitan explicaciones.

El caso de Allegri nunca fue desestimado

«…del informe de los Inspectores Federales presentes en el Allianz Stadium el pasado 6 de enero al final del partido contra Napoli, Massimiliano Allegri corrió hacia el vestuario de los árbitros, gritando a Andrea Gervasoni, ahora el Comisionado Adjunto a cargo de la Copa Africana de Naciones Estuvo presente en Turín esa noche mientras gritaba «Es malo… díselo – Palabras de Allegri refiriéndose al árbitro del partido Simone Souza – Jefe del C… Debería recuperar 12 minutos, no 5. Te estás dejando enojar». para J.. siempre estuvieron en el suelo, hicieron Doing the Napolitan drama. Eso es suficiente ahora, incluso si me privan de mi familia durante tres meses «. Insatisfecha, Allegri esperó a que los árbitros salieran del vestuario y agregó directamente a la poción con Souza: “Tú entrenador… . ». En este caso, el entrenador pagó por un día de inhabilitación, que ya fue otorgada”, dice.