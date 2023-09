Bonos venezolanos, crece el optimismo y suben los precios: este es el motivo

El incumplimiento ocurrió hace casi seis años.



Era finales de 2017 cuando Venezuela Deja de pagar activos y cupones de bonos soberanos y los emitidos por la petrolera estatal Compañía Nacional Petrolera de Venezuela. Unos sesenta mil millones de dólares de inversión en humo. Había varios acreedores italianos con un valor estimado en aquel momento en más de mil millones de dólares. El golpe final llegó en febrero de 2019. La administración Trump endureció las reglas. Penalizaciones contra Caracas, bloqueando completamente su acceso al dólar e incluso apuntando al comercio de bonos en el mercado secundario. A partir de ese momento, los precios no cayeron por debajo de los 5 centavos en promedio para los bonos soberanos (ligeramente más altos para los bonos de PDVSA), pero los tenedores de bonos ya no tuvieron la oportunidad de observar realmente la tendencia y no hubo más transacciones con los bonos sujetos. organizar. Mercados.

Suben precios de bonos de PDVSA

En las últimas semanas,optimismo Creciendo repentinamente en torno a los bonos venezolanos.

Tanto es así que el bono 2020 de PDVSA con cupón de 8,5% (ISIN: USP7807HAV70) registró una asombrosa suba de 160%, alcanzando un precio en la región de los 50 centavos. Hasta aquí una deuda que probablemente será pagada en quién sabe cuántos años y bajo qué circunstancias. ¿Qué pasó? Recientemente ocurrieron dos hechos. Veámoslos.

En primer lugar, la administración Biden quiere evitar que los recortes de suministro de petróleo decididos por la OPEP+ (Arabia Saudita más Rusia) provoquen un aumento excesivo de los precios de la gasolina. Las elecciones presidenciales se celebrarán dentro de poco más de un año y se alcanzarán con El combustible es caro Sera un desastre. Por esta razón, algunos otros productores necesitan extraer más petróleo crudo.



¿de? En concreto, Venezuela, que tiene las mayores reservas del mundo y no ha podido durante años ni siquiera extraer la cantidad necesaria para las necesidades internas.

Entre sanciones y mala gestión, la petrolera nacional PDVSA sufre la sequía de los pozos.

Hacia la subasta de acciones de Citgo

Al aliviar el embargo, Washington permitirá que Venezuela forme las asociaciones necesarias para aumentar la extracción. Esto traería más divisas fuertes y crearía condiciones financieras mínimas para que PDVSA y Venezuela pudieran renegociar sus deudas en un futuro no muy lejano. A esto se suma la reciente evaluación en un tribunal de Delaware Petroleo Citgo Entre 32 y 40 mil millones de dólares. La empresa tiene su sede en Houston, Texas. Se trata de una refinería controlada por la Compañía Nacional de Petróleo de Venezuela, aunque las autoridades estadounidenses la confiscaron tras el embargo.

Gracias a esta valoración de activos, 21 acreedores que poseen 23.000 millones de dólares en bonos de PDVSA podrán satisfacer sus necesidades si las acciones se venden en subasta. Operación prevista para los próximos meses, posiblemente durante el primer semestre de 2024. Sistema Nicolás Maduro Se opone, pero no tiene forma de intervenir activamente para impedir la subasta. Si lo consigue, se cancelará una gran parte de las deudas, lo que facilitará el futuro Reestructuración de bonos Para la propia Venezuela.

Los bonos venezolanos siguen excesivamente infravalorados

En promedio, los precios subieron a unos 10 centavos. Esta cantidad sigue siendo demasiado baja para muchos acreedores y analistas, que revelan que el país andino es rico en deuda. materias primas.



Una vez que pueda romper el impasse con Estados Unidos, en teoría tendrá una manera de obtener moneda valiosa para pagar sus deudas con sus acreedores. Algunos aventuran que los precios subirán hasta los 75 céntimos. Si es cierto que la renegociación aún está muy lejos, el mero escenario de una mejora de las relaciones con la Casa Blanca incitaría a los inversores especulativos a comprar títulos a precios elevados con la esperanza de obtener grandes ganancias en el futuro.

Quedan dudas sobre si Maduro está realmente preocupado por complacer a los acreedores internacionales, mientras que hasta el día de hoy el país que dirige está asolado por la escasez de productos básicos, la emigración masiva (7 millones de expatriados en apenas unos años) y una inflación del 400%.

a’incompetencia La política de su administración ha sido muy clara desde que asumió el cargo en 2013. Este enfoque ha cambiado recientemente debido a la necesidad de evitar que la población se hunda en el hambre absoluta. Pero en 2024 habrá nuevas elecciones presidenciales y es poco probable que Maduro haga lo correcto; Lo más probable es lo que le conviene en términos de consenso inmediato.

