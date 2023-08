Bonos de Venezuela, las aguas por fin vuelven a moverse tras casi seis años de default

Volvamos a hablar de bonos venezolanosun tema internacional que ha ocupado la actualidad en los últimos años tras acortamiento a fines de 2017. Desde entonces, Caracas ha retenido pagos de más de $60 mil millones en bonos del gobierno y bonos emitidos por PDVSA, la compañía petrolera estatal. La situación es muy compleja y está entrelazada tanto a nivel geopolítico como financiero. De hecho, a partir de 2019, Estados Unidos ya no reconoce oficialmente a un gobierno Nicolás Maduro Como representante legítimo de la República Bolivariana. La administración Trump lo reconoció en su momento. Juan Guaidó Como presidente de la Asamblea Nacional con mayoría en manos de opositores al régimen.

Contrariamente a lo esperado, la dictadura no retrocedió, sino que, por el contrario, fortaleció su poder en el país. Ahora hay dos grupos electorales y solo uno está en manos de la oposición. Esto es reconocido legalmente por los Estados Unidos y cincuenta países alrededor del mundo.

¿Qué tiene que ver todo esto con los bonos venezolanos? Dado que fue emitido bajo la ley estadounidense, el tribunal de Nueva York solo reconoce decisiones tomadas por organismos acreditados en Washington. En resumen, la gestión del subdesarrollo corresponde a las instituciones dirigidas por la oposición.

Prórroga de 5 años para reclamar beneficios

La semana pasada, la Asamblea Nacional, de la mano, prorrogó la cláusula por cinco años, hasta 2028 Estatuto de limitaciones en relación con los bonos venezolanos en default. Esta cláusula establece que después de seis años de impago, los acreedores pierden el derecho a reclamar intereses. Por lo tanto, a partir del próximo mes de noviembre ya no tendrán derecho a reclamar atrasos y cupones futuros. Así, el nuevo plazo se traslada a finales de 2028.



El sistema ha tomado una decisión bastante similar en los últimos meses, pero la comisión de acreedores de Venezuela ha presionado a la oposición para que repita la medida, a fin de legalizarla oficialmente para los bonistas.

Y si se quiere, ha llegado otra noticia positiva en teoría para los acreedores. Venezuela ganó el recurso judicial contra Novo Banco para obtener el «descongelamiento» de $1.500 millones de sus activos. El banco portugués está controlado por el estadounidense Lone Star. Cuanto más efectivo haya en las arcas de Caracas, mayores serán las posibilidades de que el gobierno (ilegítimo) de Maduro regrese a las negociaciones. De hecho, los números no respaldan tal optimismo. venezolana esta fueraHiperinflaciónSin embargo, continúa registrando tasas de inflación superiores al 400%. Ya casi no exporta petróleo y extrae un promedio de 800.000 barriles diarios, menos de un tercio de los niveles de 2014.

Bonos default venezolanos, mucho tiempo para pactar

Las reservas de divisas están expuestas, principalmente en oro. Por lo tanto, no hay posibilidad de negociaciones serias con los acreedores internacionales. También porque, no lo olvidemos, el país está bajo la prohibición de los Estados Unidos. No se pueden realizar pagos en dólares estadounidenses a bancos de crédito estadounidenses. De hecho, los bonos de Venezuela desde febrero de 2019 ya no se pueden negociar en el mercado secundario. Los intercambios, muy pocos y en cantidades irrisorias, se realizan desde hace años en un círculo informal.



Los precios se han desplomado a centavos porque el mercado está descontando no solo términos desfavorables de futuras negociaciones de deuda, sino también un acuerdo difícil de alcanzar.

