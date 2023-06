Bonolis-Bruganelli, se despiden sin riñas en los Rolex (como ocurrió en cambio con Totti e Ilary)

Escenas de la boda terminada. Sonia y Paolo, ¿cómo están? «Bien». «Bien». En casa (eso también fue antes, ahora son dos) Bonolis–Broganelli Haz que todo esté bien. Y asegura que aunque el amor del pasado se haya ido, pero ahora hay otro, “estamos separados y unidos más que nunca, seguiremos yendo de vacaciones juntos”. Incluso si ninguno de nosotros recuerda nuestro último beso apasionado, «pero nos decimos buenos días besándonos de nuevo ahora». Aunque le dolió un poco, más para él, “No fue fácil. Pero en la vida pasan cosas, nadie sabe por qué nace el amor, pero a todos les gustaría saber por qué acaba”, filosofa Paul.

Paolo Bonolis y Sonia Broganelli ¿Por qué se separaron? «No Lover in the Middle»: Motivos de la separación

El anuncio final, en (nuevo) estilo familia feliz, entrevista por encargo con Vanity Fair, hoy en los quioscos y ayer ya online. Bajo las luces blancas del estudio de grabación, Sonia Broganelli, de 49 años, productora de televisión, con un total negro y 12 tacones, y Paolo Bonolis, de 62, uno de los más famosos directores de orquesta vestidos de mezclilla, informan que no lo son. Ya no es pareja y sobre todo que no hay amantes (por ahora), no habrá abogados, pensión alimenticia, riñas, rencores y disputas por relojes y Chanel. “Tengo Rolexes y mis maletas”, señala Sonia, mirando hacia arriba. «Hay otras cosas en la vida», coincide Paolo, cuya mirada se escapa.

También terminaron escenas de otro matrimonio. En casa (o mejor dicho, en una euro villa, anteriormente alojada por el capitán) Totti Blasi no se siente nada bien, incluso magullado tras las separaciones más sonadas, espiadas, incluso crueles, entre traiciones y detectives privados Fotos, escándalos y mentiras Aparte de «nos queríamos demasiado» y nada cambiará, de la entrevista de despedida con Bruganelli y Bonolis. Ilary (“6 Unique”, le confiesa con una camiseta desplegada en el campo) e Totti Empezaron anunciando un comunicado conjunto para confirmar los persistentes rumores de ruptura, el pasado mes de julio, y acabaron haciendo los dos al final de una polémica jornada, una de varias. Hablamos y discutimos a través de abogados. La última noticia de la guerra de Rolex, como se ha denominado el tumultuoso final del matrimonio Giallorossi, es que los relojes han encontrado la paz. El juez Francesco Frittoni del Tribunal Civil de Roma decidió, el otro día, la «custodia compartida» de los relojes Rolex que Ilari sustrajo de la caja fuerte familiar el pasado mes de julio, sin su conocimiento.

Salimos del juzgado civil de Roma y volvemos al estudio de televisión donde Bonolis y Broganelli (tres niños juntos, como Totis) se marchan civilmente tras 26 años de vida juntos, frente a la cámara, después de quién sabe cuánto tiempo. Pero si se está quedando sin impulso, ¿por qué negar la indiscreción de «Dagospia» con un montón de videos de Instagram (también hubo un adelanto de D’Agostino sobre Totti y Blasi) que ya hablaba el 12 de abril sobre la ruptura? Sonya responde: «Para recuperar lo que era nuestro, podríamos habernos separado por un tiempo y no queríamos decirlo». «Eran noticias que queríamos dar primero a los que están en servicio», agrega Paolo, pensando en sus hijos (Silvia, 20, Davide, 19 y Adele, 14). «Pero en el fantástico mundo de Gossipland, las personas se adhieren vampíricamente a la vida de otras personas, sin tener en cuenta el afecto, los sentimientos y los niños».

¿Negación económica? “Sí, no quería pagarme la pensión alimenticia”, bromea Sonya. «No habrá comida, ya ha comido suficiente», y Paolo no rehuye la ironía («el mejor antibiótico que existe») aunque sea claramente el exmarido más afligido. Y no lo oculta. «Las transformaciones a veces se alinean, a veces divergen. En este caso fueron muy sinceras», herido y nada enfadado, Bonolis puede agradecer a Sonia que le haya contado cómo eran las cosas, es decir, «quería planificar su vida de otra manera, él trató de obligarse a quedarse y tengo que felicitarla. Con un poco de cortesía y buena conciencia, acepté este cambio”.

Para los amantes de las rupturas llenas de idas y venidas, poco suspenso tendrá el final del matrimonio Bonolis-Bruganelli celebrado en 2002 por el entonces alcalde Veltroni. “Ningún tercero”, dice, “no descarta el futuro”, como tampoco descarta “el regreso”. Desde el pasado mes de septiembre ha habido dos viviendas «separadas adosadas». Sonya, ¿qué aprendiste de él? De hecho, ella era mi mayor aliada ahora. “Le enseñé a salir de Alcatraz, y ella se quedó adentro”, Paolo también aprendió algo de ella, “a callarse”. Cuando dicen, estafa con estilo.

