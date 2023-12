Bonificación de coche para 2024, decidió el gobierno: pide hasta 13.750 euros | Archivos kilométricos

Llega nueva información sobre el programa de coches ecobonus 2024, el gobierno finalmente ha respondido y los números son interesantes.

Estar de acuerdo o en desacuerdo con la dirección de la industria automotriz sigue siendo un debate abierto, pero sigue siendo inútil a los efectos de tomar decisiones políticas e industriales necesarias. Esto es porque El futuro eléctrico de los coches es segurocreado por la Unión Europea y la historia 2035Es el umbral final para las “cero emisiones” en Europa.

2035 puede parecer una fecha lejana, pero desde una perspectiva automovilística, no lo es. En once años pueden pasar muchas cosas, pero cambiar todo el sistema industrial, la economía asociada y sus clientes no es un período muy cómodo. Estar satisfecho Los estados miembros de la UE deben arremangarse y facilitar el proceso de transición.

En este sentido, el Ministerio de Empresa y Made in Italy ha anticipado algunos detalles importantes sobreEcobonus previsto para 2024: Cláusula que brinda beneficios en la compra de vehículos nuevos y enajenación de vehículos viejos, todo en relación a las bandas de emisiones e ISEE del solicitante.

En particular, la recompensa medioambiental consiste en aprox. Mil millones de euros de financiaciónY Dividido en tres equipos. (Eléctrico, Híbrido y Térmico) y prevé importes mayores siISEE menos de 30 mil euros. El monto del estímulo basado en el ISEE se enumerará entre paréntesis inmediatamente después del monto base para que el análisis en profundidad sea lo más fluido posible.

Ecobonus para vehículos de combustión interna e híbridos

Bono ambiental para i Compuestos térmicos – Rango de CO2 de 61-135 g/km – solo estará disponible para particulares (no para empresas) e Requiere desguace de vehículos. Se trata de 3 mil para eliminar los euros 0, 1 y 2; 2 mil euros por 3 euros; Y 1.500 euros por Euro 4. No hay otras ventajas en función de los ingresos, y sólo es válido para compras Vehículos hasta 35 mil euros,impuestos no incluidos.

a Vehículos híbridos – Rango 21-60 g/km CO2 – El bono ecológico también está disponible para personas jurídicas. Sin cancelación, estamos hablando de 4 mil euros (5 mil con ISEE inferior a 30 mil), pero la cifra se eleva a 8 mil euros con cancelación de 0, 1 y 2 (o 10 mil); 6 mil con 3 euros (7500); Y 5500 euros con 4 euros (6875). El precio máximo del coche a adquirir es: 45 mil euros,impuestos no incluidos.

coches eléctricos y alquiler social

Finalmente, el Coches eléctricos – Rango 0-20 g/km CO2. Sin cancelar el bono es de 6 mil euros (7.500), subiendo a 11 mil euros con 0, 1 y 2 euros (13.750); 10 mil con 3 euros (12500); Y 9 mil con 4 euros (11.250). El precio máximo permitido es 35 mil euros,impuestos no incluidos. Este colectivo es el que más se beneficia del bono medioambiental, por razones obvias.

Finalmente, el ecobonus traerá práctica. alquiler socialun sistema de préstamo de vehículos eléctricos para familias de ingresos bajos a moderados previa suscripción a un Un contrato de al menos 3 años.; Sin embargo, los coches prestados están obligados a estar incluidos en los importes máximos permitidos por el propio programa ecobonus.