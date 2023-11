Bombardeo israelí contra el hospital Al-Shifa, lejos del sur de Gaza – Noticias

Después de días de asedio y feroces combates alrededor del hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza, el ejército israelí entró en el hospital anunciando que había encontrado armas y materiales pertenecientes a Hamás. El ejército dijo que había una operación «dirigida» dentro de un «área específica» del complejo e instó a «todos los terroristas presentes en el hospital a rendirse».

La incursión en la clínica más grande de la Franja, bajo la cual el Estado judío cree que se esconde la dirección central de Hamás, se produjo el día en que el ejército ordenó a los residentes de tres pueblos de la zona sur de Gaza, donde hasta ahora se han encontrado desplazados del norte. refugio – abandonar sus hogares por motivos de preocupación. Con seguridad. Esta advertencia parece presagiar una posible acción militar también en esa región. Mientras el edificio del Parlamento en la ciudad de Gaza volaba, los soldados israelíes se tomaron fotografías después de ocuparlo el lunes.

El hospital Al-Shifa se convirtió durante varios días en un campo de batalla. La operación militar, en la que aparentemente participaron un centenar de soldados, continuó hasta la noche. Hasta el momento, según un portavoz militar, no se ha encontrado rastro de los rehenes, como ocurrió en el hospital Al-Rantisi, donde Israel dijo haber encontrado “pruebas” de que el secuestrador había sido pasado por Hamás.

La facción islámica calificó el anuncio del descubrimiento de armas en el hospital como una «mentira descarada» por parte del Estado judío, que «ya no debería engañar a nadie». La Organización para la Liberación de Palestina describió el «ataque de las fuerzas de ocupación israelíes al complejo Shifa» como «una continuación de la guerra genocida» y «un nuevo crimen de guerra». Gran parte del mundo árabe condenó enérgicamente el ataque israelí, y Qatar -un importante mediador en asuntos de rehenes- pidió una «investigación internacional sobre los ataques» a los hospitales, mientras que Jordania habló de una «violación de las leyes de la guerra». Estados Unidos también intervino ante el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, diciendo que no había dado ninguna aprobación al proceso de recuperación.

Antes de entrar en el hospital, que el ejército israelí estaba reconstruyendo, se produjo un enfrentamiento con miembros de la milicia de Hamás, durante el cual murieron 4 de ellos. El ejército afirmó que en la sección de resonancia magnética se encontraron «vehículos de combate, inteligencia y equipo militar pertenecientes a Hamás». «Después del 7 de octubre, este lugar se convirtió en un escondite para unos 200 terroristas que participaron en las masacres y huyeron aquí», dijo el portavoz del ejército Daniel Hagari, añadiendo que los soldados encontraron «uniformes que los milicianos habían desechado» y luego los integraron en sus ropas. . Con civiles. “Al-Shifaa, Al-Rantisi y otros hospitales -como afirmó Al-Hajri- fueron todos utilizados por Hamás”.

La operación, una vez más, según la reconstrucción israelí, no fue sólo militar: los soldados – como muestran los vídeos y fotografías difundidos por el ejército – entregaron «suministros médicos, incubadoras y alimentos para los niños». En un comunicado publicado por el Washington Post, el director de urgencias del hospital, Omar Zaqout, acusó a las fuerzas israelíes de desnudar a muchos de los desplazados en el hospital, esposarlos, vendarlos y transportarlos a un destino no especificado. El ejército lo negó y afirmó que «no hubo contacto» entre soldados, médicos y pacientes en el hospital. Mientras que un periodista que se encontraba dentro del Hospital Al-Shifa le dijo a la BBC que las fuerzas se movían de habitación en habitación, piso tras piso, para interrogar a todos, incluidos empleados y pacientes, acompañados de traductores.

En el temido frente de expansión del conflicto, Hamás parece estar enfrentando dificultades con su principal aliado, Irán.

En la última reunión en Teherán, el ayatolá Ali Jamenei habría advertido al jefe de la facción palestina, Ismail Haniyeh, con estas palabras: “No nos avisasteis de vuestro ataque del 7 de octubre contra Israel y contra nosotros, el Líder Supremo. habría dicho en consecuencia”. A Reuters, citando a tres altos funcionarios del régimen: No iremos a la guerra en su nombre.

Finalmente, ante la terrible situación humanitaria en Gaza, el número de muertos – según las autoridades de Hamás – alcanzó los 11.500, entre ellos 4.710 menores y 3.160 mujeres. Mientras que el número de heridos en la Franja de Gaza, que mañana puede sufrir un corte de energía general debido a la escasez de combustible, es de unos treinta mil.

