Bolsas de valores sudamericanas: reina el toro en 2023, y ahora todas las miradas están puestas en las votaciones en México y Venezuela

Buenos Aires y São Paulo terminaron 2023 en lo más alto, pero la Ciudad de México tiene algo que perder a la luz de las elecciones de junio, cuando López Obrador no podrá volver a postularse. Shelley Buric se enfrenta a dificultades, pero el mercado de valores se mantiene firme. Maduro está preocupado: ¿garantizará verdaderas elecciones democráticas?

Fue principalmente en 2023 desde se levanta Para los principales Índices bursátiles en América Latina. Pero 2024, según los analistas, presagia la chispa de la incertidumbre política en la región, que se espera que crezca dados los votos de muchos países.

El año que acaba de terminar propició Fuerza de la derecha en tres estados: Paraguay, Ecuador Especialmente ArgentinaCon el nuevo presidente Javier Miley, que actualmente no molesta en absoluto a los mercados y que corre el riesgo de desmantelar el Mercosur, la asociación comercial sudamericana. Pero este año acudirán a las urnas México, Uruguay y algunos países centroamericanos, entre ellos Panamá, El Salvador, República Dominicana y, sobre todo, Venezuela, donde gobernó un dictador en octubre pasado. Nicolás MaduroBajo presión de Estados Unidos, A. un acuerdo Con la oposición para asegurar Elecciones libresPero no es un hecho que esto vaya a suceder y, mientras tanto, el líder chavista está tratando de anexar a la vecina Guyana para extraer más petróleo, amenazando con una guerra en la región.

Sudamérica: La mejor bolsa de valores para 2023 es Buenos Aires

En este escenario, Bolsa más brillante De todas las cosas en 2023, aunque sea por razones principalmente especulativas, fue Buenos Aires, cuyo valor casi triplicó durante el año calendario. alláIndicador Merval Tuvo un repunte después de las primarias de agosto que declararon favorito a Javier Miley en la Casa Rosada, y más aún a partir de noviembre, tras la elección y toma de posesión del líder de extrema derecha.

Lo que disparó los precios de las acciones, en una situación desesperada para la economía argentina, con la inflación alcanzando un máximo histórico (los precios se duplicaron con creces, casi triplicando respecto al año pasado), el tipo de cambio con el dólar se disparó aún más después de la devaluación que Milley y las arcas del Estado estaban vacías como nunca antes, y tal vez eso era -además de las especulaciones- la posibilidad de un claro cambio de dirección a partir de ahora, o una “terapia de shock” como la conocía el propio presidente. allá «Trata a Millie» De hecho, ya ha comenzado y está claramente ignorando al mundo de las finanzas mientras avanza radicalmente hacia recortes en el gasto público, la privatización de empresas estatales y una liberalización generalizada de las reglas contractuales. Precisamente por eso, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires atraviesa una completa fase alcista, que se prolongará en la primera parte del nuevo año.

Brasil: el índice Bovespa bate récords

Índice de la Bolsa de Valores de Brasil bovespa São Paulo, que en 2023 ganó más del 20% y alcanzó su récord histórico en la última semana del año Más de 134 mil puntosEsto se debe principalmente a la fase alcista que comenzó a finales de octubre y que aún continúa. Sin embargo, para los analistas, la subida disminuirá en 2024, a pesar de los recortes de tipos de interés.

En las últimas semanas de 2023 Gobierno de Lula Ter Ha recibido elogios de la comunidad financiera por su participación consistente y confiable en las cumbres internacionales más importantes, desde el G20 hasta la COP, y sobre todo por traer a casa la tan esperada conferencia. Reformar el sistema tributarioComo regalo de Navidad, obtuvo la calificación de Standard & Poor's una mejora de BB- a BB. Sin duda, a los mercados ni siquiera les importó el giro centrista del ex líder sindical, como lo demuestra, por ejemplo, la luz verde para Petrobras Extraer petróleo de la desembocadura del río Amazonas y dar algo a las empresas desafiando los compromisos climáticos. No es casualidad que el gigante energético, del que el Estado posee el 30%, acabe de regresar de un año excepcional en términos de producción, exportaciones y bolsa, ya que las acciones ordinarias subieron más del 50%, alcanzando los 40 riales. por acción. Es el valor más alto desde 2010. Anunció inversiones de más de 3.000 millones de dólares para nuevas operaciones de perforación de aquí a 2028, después de haber cambiado su política de beneficios muy generosos, a petición del propio Lula.

La incertidumbre política está afectando al mercado de valores mexicano

Hay otro intercambio a seguir, precisamente porque está ubicado en el país más grande e influyente entre los países que votarán en 2024, y es Méxicoque, a diferencia de los mencionados hasta ahora, cerraron el año en Ligera disminuciónAproximadamente un -7,5%. ¿Qué afecta exactamente al índice bursátil de la Ciudad de México?Incertidumbre política: Termina el mandato de Andrés Manuel López Obrador y no podrá volver a postularse. Su presidencia fue un estado de luz y oscuridad: los votantes no le irritaron, al menos según las encuestas de opinión oficiales, y ofreció más de una postura a sus vecinos de Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a los acuerdos comerciales y de inmigración, pero no pudo poner fin a los problemas históricos. Como el crimen y la corrupción.

Votaremos en junio por primera vez. Competir por el puesto de presidente Ellos estarán Dos mujeres:AMLO Elegido, claudia sheinbaumy conservador de origen original Xóchitl GálvezQuién liderará el frente amplio de la oposición. La ganadora se convierte así en la primera mujer presidenta en la historia de México.

Finalmente, el chilenoEs decir, es una de las economías más fuertes de la región, pero aún no se recupera de la pandemia. Después de soportar un largo e infructuoso proceso de reforma constitucional, con dos referendos rechazados en un año, el país liderado por el Partido Socialista recurrió a la capitulación. Gabriel Borek Sin embargo, el mercado de valores ha alcanzado máximos históricos este año, perdiendo mucho justo antes del referéndum de noviembre y recuperándose en Navidad. En los 12 meses, Bolsa de Valores de Santiago Terminó ganando poco más del 21%.