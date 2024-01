Bolsa y Europa débil con foco en la inflación. Los bancos y la tecnología están en rojo

Escuche la versión en audio del artículo.

(El Sol 24 Raw Radiocor) – La banca y la tecnología ralentizan el ritmo bolsas de valores europeas Lo cual se está moviendo negativamente. Los índices optan por la cautela tras las ganancias de la víspera y no tras las subidas decisivas en Wall Street y Asia, donde Tokio cerró en sus niveles más altos desde marzo de 1990, impulsado por las acciones de alta tecnología. La sabiduría viene con Declaraciones de varios miembros del Banco Centralque continúa la serie de situaciones significativas Reducir las expectativas de recortes de tipos de interés. Mientras esperamos el inicio de la temporada trimestral americana, con los grandes bancos en la línea de salida a partir del viernes (grupo citijp morgan, banco americano Wells Fargo será el primero).

Milán en rojo con Indicador FTSE MIBParís (CAC 40(Con el nombramiento de Gabriel Attal como Primer Ministro de Francia, tras la dimisión de la Primera Ministra Elisabeth Borne y Frankfurt)DAX 30) Muévase ligeramente después de que aparezcan los datos. producción industrial alemana (-0,7% en noviembre, frente al dato sin cambios esperado). Madrid también está abajoIbex 35), Londres (FTSE 100) y Ámsterdam (Ex).

Los ojos siempre están puestos en la inflación y los bancos centrales

Más allá de los pocos datos del calendario (en Italia, la tasa de paro de noviembre), la atención de los inversores se centra en las cifrasinflación económica Se espera para esta semana, incluido el IPC de diciembre del jueves en EE.UU. y el Índice de Precios al Productor del viernes, día en el que se publicará, entre otras cosas, trimestral americano. Las cifras también son importantes y sobre todo desde la perspectiva del banco central, especialmente después de que el jefe del Banco de la Reserva Federal de Atlanta dijera: Rafael BosticY el, Michelle Bowmanparte de la junta directiva nutrirloDijeron que estaban complacidos de que la inflación estadounidense estuviera disminuyendo constantemente y dejaron en claro que esperaban que las tasas de interés bajaran, pero no en el futuro cercano. Bostic considera apropiado un recorte de 25 puntos básicos, pero no antes del tercer trimestre, y Bowman todavía ve riesgos al alza para la inflación. Cuidado también con los descuentos Banco central europeo con Vujicic ¿Quién dijo que el instituto no reduciría los tipos de interés antes del verano?

En Milán, Pirelli destaca y los bancos sufren

En cuanto a títulos, alcanza inmediatamente la cima del Ftse Mib Pirelli y C., después de que Camfin, el vehículo de los socios italianos Pirelli liderados por Marco Tronchetti Provera, completara dos operaciones previstas desde hacía tiempo y se consolidara en la capital de Bicocca, permitiendo al Mtp Spa del empresario milanés alcanzar una participación indirecta de 20,58%. Bien Brunello CucinelliLo que generó ingresos superiores a los esperados en el cuarto trimestre y confirmó un crecimiento del 10% para 2024. Los servicios públicos también están en aumento (Gas sanam reti(Mientras los bancos sufren)Banco por minuto, Banco de aire Bob Y Banco MPS. lo peor es Estemicroelectrónicaque como todo el sector se ve afectado por el hecho Samsung Dijo que las ganancias operativas para el cuarto trimestre de 2023 disminuirán en más de un tercio en comparación con el mismo período del año pasado.

El dólar se movió levemente y Bitcoin mantuvo sus posiciones

En cuanto a la moneda, el dólar no se vio muy afectado euro Que sigue por debajo de 1,10, en un mercado a la espera de los indicadores de inflación estadounidenses que llegarán el jueves para entender el camino que pueden tomar los bancos centrales en los próximos meses. Mientras tanto, en el mercado de las criptomonedas, Bitcoin mantiene sus posiciones cerca de los niveles más altos desde abril de 2022, con una creciente anticipación por la luz verde de la SEC para el primer ETF criptográfico de Wall Street.