Bolsa: Europa cierra un estímulo y Moscú no paga sus bonos Internacional

Las bolsas de valores europeas se agitaron, impulsadas por el proyecto de plan de paz entre Rusia y Ucrania

Rusia no puede pagar cupones de bonos adeudados a inversores extranjeros: La cuenta regresiva ha comenzado oficialmente para lo que podría convertirse en un archivo Un enorme impago de la deuda que pondría de rodillas al país Con repercusiones globales. El Ministerio de Finanzas de Rusia dijo que había emitido una orden para pagar 117 millones de dólares adeudados a los tenedores de eurobonos, que deben ser en dólares. Pero también reconoció que el dinero «puede no llegar a los bonistas». De hecho, algunos inversores aún no han recibido las cantidades adeudadas. Sin embargo, técnicamente existe un «período de gracia» de 30 días que da tiempo hasta el 15 de abril para evitar el anuncio formal de incumplimiento. Puede significar quiebra, desencadenará contratos de seguros de riesgo del estado, el estallido de pagos instantáneos que son imposibles de obtener Moscú, que se convertirá en un paria del sistema financiero como Argentina. Otro terremoto para una economía ya asfixiada por las sanciones occidentales, el 10% de inflación y los costes de la guerra en Ucrania. Pero, también es posible, para la economía global. Sólo la deuda en moneda extranjera de Moscú es de 150.000 millones de dólares. Y dado que, incluso antes de la guerra, Rusia tenía una calificación de nivel de inversión (y por lo tanto no especulativa), estos bonos están en manos de fondos de inversión de todo el mundo, compañías de seguros, fondos de pensiones: no solo fondos de cobertura. Una bomba de relojería que representa una deuda pública de tan solo 40.000 millones: el grueso consiste en bonos de empresas rusas populares entre los inversores occidentales como Gazprom (más de 28.000 millones), Ferrocarriles Rusos (casi 5.000 millones), Rosneft y Lukoil (2.500 y 2.300 millones). , respectivamente), bancos líderes como Vtb y Alfa Bank (2,3 y 2,1 mil millones), Vnesheconombank (3,8 mil millones), Sberbank (3 mil millones). Las bolsas prestaron más atención a los destellos de una salida negociada a la guerra: Milán en fuerte subida (+3,34%), como París (3,68%) y Fráncfort (+3,76%), diferenciales Btp-bund cayendo a 150. Después de todo, los incumplimientos rusos son un poco artificiales: no es que Moscú no tenga dinero, sino que la guerra se extendió a la economía y las sanciones se apoderaron de más de la mitad de las reservas de divisas de Vladimir Putin, que respondió prohibiendo las divisas. Flotador. Para el presidente ruso, este es el argumento para decir que son Estados Unidos y la Unión Europea los que se han “rezagado” con respecto a Moscú: son ellos los que “realmente han fracasado”. Incluso el ministro de Finanzas, Anton Siluanov, quien admitió que el pago de bonos con vencimiento en 2023 y 2043 “podría no llegar a los inversionistas”, trató de tirar la pelota en el campo contrario: el pago podría haberse transferido pero el banco que tenía la moneda extranjera las cuentas no podían pagarlo vía fronteras, y ahora depende de las autoridades estadounidenses. Moscú continúa financiándose a razón de quinientos millones por día con las ventas de gas a Europa. También contará con 17.000 millones de Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional, que la presión de Estados Unidos y la Unión Europea aún no ha podido evitar. Pero la seriedad con la que los inversores toman el riesgo de insolvencia (y constituye una palanca occidental efectiva hacia Moscú) está atestiguada por la agencia de calificación Fitch, que advirtió: un pago en rublos «constituiría un evento de incumplimiento». Y redondeó el rojo al 2 de abril, porque ni siquiera los cupones de los bonos Ofz de Rusia que vencieron el 2 de marzo llegaron a los inversionistas extranjeros. Una amenaza que está comenzando a provocar a los rusos: después de todo, son las garantías de Putin: «la economía de la nación seguramente sobrevivirá» y el caos de 1998 volverá, lo que expone los temores de Moscú.

En materia de materias primas, tanto el petróleo como el gas han cambiado de rumbo, tras un arranque alcista. El Brent caía un 0,6 por ciento y se cotizaba a menos de 100 dólares (99,3) el barril. El crudo West Texas Intermediate ha bajado un 0,5% y se acerca a los 96 dólares el barril. El precio del gas en Amsterdam cae a 110 megavatios-hora, después de abrir en 117, un 4,13% menos. En Londres, el precio es de 266 peniques por Unidad Térmica Mmbtu con un descenso del 3%, y entre los metales, el níquel volvió a circular en Londres perdiendo un 5%. La negociación duró unos segundos y debido a un problema técnico con un límite bajista del 5% en los precios, la negociación se suspendió nuevamente. En el frente cambiario, el rublo se está recuperando. La moneda rusa que se cotizaba antes de la guerra en Ucrania a 75 por dólar estadounidense, se cotiza a 100 por dólar y 110 por euro, que a su vez cambia a 1,10 por dólar.

preciooro Disminuye ligeramente. El metal con entrega inmediata tenía un precio de 1.915 dólares, un 0,15% menos.