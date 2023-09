La acción de Piazza Affari cerró ligeramente en negativo frente a otras bolsas europeas. En Milán supervisó los valores del sector bancario. Los mercados bursátiles estadounidenses estuvieron cerrados hoy por el feriado del Día del Trabajo

el Ftsimib Cerró con un descenso del 0,02%, hasta los 28.645 puntos, tras oscilar entre un mínimo de 28.603 puntos y un máximo de 28.896 puntos. el FTSE Italia Todas las acciones Perdió un 0,04%. Tendencia similar a Índice FTSE Italia de mediana capitalización (-0,06%) y Índice estrella FTSE Italia (-0,05%).

17.30 bitcóin Se confirmó que su precio era inferior a 26.000 dólares (unos 24.000 euros).

el Diferencial del bono Btp Fue poco menos de 170 puntos.

a’euro Se mantiene por debajo de 1,08 dólares.

Entre las acciones individuales de la Bolsa de Milán, las miradas siguen puestas en las acciones Servicios bancarios, generalmente en rojo. En el punto de mira Monte de los Paschi de Siena, con una fuerte caída del 3,67%: la participación del banco en manos del Tesoro pronto podría ponerse a la venta, aunque existan posiciones diferentes entre los miembros de la mayoría gubernamental. También en rojo bancopbm (-1,23%) mi Banco BBR (-1,12%%)

Pero en el lado positivo, unicredito (+0,38%) mi Fincobanco (+2,07%).

Entre los valores con mayor valor destaca el +3,46%. Equipo de Telecom Italia. Sin embargo, entre las caídas más notables se encuentran Saipem (-2,3%).

parcialmente en aumento leonardo (+0,45%). Como informó Sole24Ore en los quioscos el pasado sábado, la empresa podría proceder a una reorganización de la estructura y a una nueva división de las actividades relacionadas con el espacio.

Hasta 0,44% Ení. El perro de seis patas y Owandouna importante empresa energética nigeriana, ha firmado un acuerdo para vender… Compañía petrolera nigeriana Agip, una empresa propiedad al cien por cien de Eni. Una vez completada la transacción, Eni continuará su presencia en Nigeria a través de Agip Exploration of Nigeria y Agip Energy and Natural Resources. NAOC posee una participación en la empresa conjunta Shell Production Developmente Company, que no está incluida en el alcance del acuerdo y, por lo tanto, permanecerá en la cartera de Eni. Eni continuará sus actividades en el país centrándose en los activos offshore que opera. Eni también mantendrá en su cartera acciones en activos gestionados por terceros, tanto en alta mar como en tierra, y en gas natural licuado en Nigeria. La operación está en línea con el plan industrial de Eni 2023-2026.