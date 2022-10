Bolsa de Valores de Italia, comentando la sesión de hoy (5 de octubre de 2022)

Cierre negativo de acciones bancarias. También se muestran en rojo las caídas de Enel y Hera. Por otro lado, el desempeño positivo de Saipem

Los principales índices de la Bolsa de Valores de Italia y los principales mercados financieros europeos Cierra la sesión en territorio negativo, con descensos en el rango del 1-2%. Según Pierre Ferret – Analista técnico de ActivTrades – La situación no es técnicamente una amenaza real todavía Dado que los índices bursátiles siguen estando por encima de los niveles de soporte clave hasta el momento, en una especie de espera y observatípico de estas condiciones.

los FTSEMib Sufrió un retroceso del 1,52% hasta los 21.361 puntos, tras fluctuar entre un mínimo de 21.177 puntos y un máximo de 21.620 puntos. misma diferencia para FTSE Italia todos participaron (-1,52%). También signo menos para Sombrero mediano FTSE Italia (-1,67%) y para La estrella de FTSE Italia (-1,45%). En la sesión del 5 de octubre de 2022, el valor de negociación cayó a 1.770 millones de euros, frente a los 1.940 millones del martes.

son las 17.30 Bitcoin Ha caído a menos de $20,000.

los Diferencial BTP-Bund Se expandió a 240 pips, con un rendimiento BTP a diez años de casi 4,45%.

L ‘euro Volvió a $ 0.985.

Cierre negativo de la bolsa el sector bancario.

las ventas siguen activas Monte dei Paschi de SienaTras el fuerte descenso registrado en la sesión anterior. El título del Instituto del Sena perdió 1.33% A un precio de 23,66 euros.

signo menos también para UniCredit (-2,31% hasta 10.808€). Hablando en el Made in Italy of the Sole 24 Ore Summit y el Financial Times, Andrea Orsel, número uno del instituto, enfatizó que la estrategia es fortalecer el grupo como el único gran banco que opera a nivel paneuropeo, llegando a los clientes. y comunidades de todo el continente.

mal desempeño para BancoBPM (-3,2%) e Intesa San Pablo (-2,62%).

salto Banco Generalque ganó un 1,62%.

también desempeño positivo Saipémque registró un salto 8.56% Después de detener la tendencia alcista excesiva.

utilidades en rojo. flexiones desde En el (-3,18%) Educación Hira (-5,08%).

S T Registró un incremento del 1,46% hasta los 34.975 euros. El grupo ítalo-francés ha anunciado que construirá una planta integrada para producir sustratos de carburo de silicio (SiC) en Italia para satisfacer la creciente demanda de dispositivos de SiC para aplicaciones automotrices e industriales. El proyecto contará con una inversión de 730 millones de euros en cinco años y contará con el apoyo financiero del estado italiano como parte del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia de 292,5 millones de euros.