Bologna Juventus, el VAR no funciona: por qué se concedió el penalti de Orsolini y quién lo cobró | liga

El tiro penal otorgado en el minuto 7 sin duda generará discusión y causará controversia. Bolonia – Juventus Esto llevó a una ventaja de 1-0 para los Rossoblu contra los Bianconeri. UrsoliniLuego el portero de penalti entra al área tras robarle el balón a Alex Sandro (Juventus protestando por el roce) y cae al área tras regatear Daniel. sucio Al principio no silba, pero la conexión es clara, ¿y qué? mazzolenila var designada, llama la atención sobre ella.

Pantallas sin conexión – ¿Qué pasa después? La pantalla del estadio al lado del estadio no funciona. Entonces, Sozza no puede ir a On Field Review para aceptar una sanción aparentemente obvia. Entonces, ¿qué dice el reglamento? Si no hay posibilidad de ir a la pantalla, el VAR puede decidir de forma independiente y proponer una revisión al árbitro.Él, si confiaba, podría cambiar su decisión de campo.

las normas – En la especificación, el Reglamento de La Haya sobre Var establece que para la revisión:

El árbitro muestra un gesto de ‘pantalla de TV’ (si aún no lo ha hecho) Y va a la zona de revisión a verlo. Vuelva a reproducir el metraje, una «revisión de campo», antes de tomar una decisión final. El material de archivo no será visto por los otros oficiales del partido a menos que el árbitro lo solicite en circunstancias excepcionales;

o

Toma una decisión final basada en su propia percepción. Y sobre la información transmitida por el videoárbitro asistente y, si es posible, a través de otras señales de los otros árbitros del partido

Además de

El VAR revisa las decisiones subjetivas, como la gravedad de la falta, el fuera de juego y las consideraciones de balonmano.es decente revisión de campo

aclaración – Adecuado pero no obligatorio, y dado que no hay posibilidad de usar la pantalla, la capacidad de escuchar la explicación de Var. Esto es exactamente lo que sucedió en Bolonia, con Mazzoleni convenciendo a Sousa de lo equivocado que estaba Danilo y, por lo tanto, de la necesidad de un pitido de penalti que no apareció en el campo. Souza confió y así decretó el tiro desde 11 metros sin concretar el repaso, desatando la furia de la multitud presente que, a los pocos minutos, El problema de la pantalla se explicó a través del altavoz del estadio.