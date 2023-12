Boletas de calificaciones finales de Bailando con las estrellas: Arrogancia de Mantovan (puntuación 4), Reinas de Ventura y Perego (puntuación 9)

Ventura Star, siempre creyó en ello (y nunca se rindió): puntuación 9 Entre los nombres más famosos de esta edición verdaderamente «all-star» se encuentra Simona Ventura quien, junto al bailarín profesional Samuel Perón, dominaron la pista de baile de principio a fin. Ha pasado más que nadie en la pista de baile, incluso bailando ante las siempre traicioneras críticas del jurado, porque, como a ella le gusta decir: «Cree siempre, nunca te rindas». Probablemente esté hecha de titanio, y también vale la pena apreciar la historia que contó sobre sí misma durante el concurso de talentos: habló sobre la depresión, el amor tóxico que se había permitido tener en el pasado y la mayoría de sus vulnerabilidades personales. Esto sin ser, ni una sola vez, inflado ni escrito. «Super Simo ya no existe», afirma con una sonrisa. «Eran tiempos diferentes». Dado que ella no solo está haciendo el programa, sino esencialmente siendo el programa, nos permitimos dudarlo. Sin embargo, volvió a casa triunfante: su compañero Giovanni Terzi, que también compitió con resultados menos convincentes, le pidió que se casara con ella en vivo. Los dos se casarán el próximo mes de julio. Gracias a ellos, Bailando con las estrellas deja de lado el drama y los lloriqueos para dar cabida a una historia con final feliz. ¡Era hora! Felicitaciones a todos los participantes.

Carlotta Mantovan, Puta Inesperada (¡Qué Princesa!): Voto 4 Entre los héroes de esta decimoctava edición se encuentran también Carlotta Mantovan con el bailarín profesional Moreno Porco. Volviendo a los primeros episodios, parece que ya tiene el final. En cambio, todo se jugó debido a una arrogancia extrema. De su participación, en lugar de la mazurca y los bailes de salón que tan brillantemente intentó presentar, recordaremos el ataque a los jurados, encargados de definir su actuación en la pista de baile utilizando adjetivos que le resultaban “demasiado pesados”, como «estéril.» «. Hace frío». Está claro que Caroline Smith y sus compañeros simplemente le aconsejaban que pareciera más involucrada en la pista de baile, pero la competidora optó por tomarse las cualidades anteriores como algo personal: «Soy una flor y debería ser tratada como una flor», dijo a través de lágrimas mientras se vestía como la princesa Elsa. Vestido de Frozen. Tras su descalificación, la repetición se jugó con la codicia que sólo los perezosos podían reservar ante la idea de correr el maratón de Nueva York. ¿pecado? Quizás para ella. Ciertamente no para el público en casa. READ Regalo de Navidad en el día: -12

Teo Mammucari se convierte en Iva Zanicchi (y es bueno): valoración de 7,5 La versión final Eva Zanici fue la colmena loca de la competencia, la única capaz de crear ansiedad, con la ayuda de chistes extremadamente verdes y la eterna confianza de Millie Carlucci. Este año el papel del águila de Ligonchio recayó en Teo Mammucari. Finalmente liberado del talento gris de Mediaset, nuestro hombre regresa a Rai como competidor en Dancing with the Stars (y esperando algo mejor en el futuro cercano). Deja una impresión. A veces bonita, a veces un poco menos. Lo cierto es que sin él, el público en casa todavía estaría llorando por todo el drama que ofrece el programa. En cada episodio, cada concursante propone al menos uno y luego lo baila. La Mamocari, de tendencia obstinada y molesta, prefirió centrarse en las discusiones con Selvagia Lucarelli, a quien había conocido años atrás, en el ahora famoso restaurante Rubagalline. El profesional Tartas de Rosanna Lambrocchi y Antonio Caprarica no perdió la oportunidad de demostrar su valía como showman a su manera. Esto es brutal, tal vez incluso angular, pero ciertamente efectivo. Para bien o para mal, una de las pocas razones para sufrir cinco horas de episodios un sábado por la noche. De hecho, se emitió en la última hora. El espectador medio de Mammucari tenía que hacer que valiera la pena cada noche. Con palillos para mantener los ojos abiertos, corremos riesgos.

Antonio Caprarica, demasiado 'aristocrático' para los 'plebeyos': puntuación de 5,5 La discusión (¿censurada?) en la Sala delle Stelle con Teo Mammucari se prolongó durante al menos tres episodios, gracias a unas duraciones muy largas y a algunos rumores que circulaban en Internet. Así Antonio Caprarica, de 72 años, se encuentra entre los héroes de esta edición, aunque tan gentil como un título nobiliario caído. El corresponsal de Rai en Londres lleva años hablando de la corona inglesa en las noticias. Hoy descubrimos cuánto y cómo absorbió desgraciadamente el atractivo aristocrático, a través de propiedades transitivas o de autosugestión. Por ejemplo, el epitafio del “comediante de cuarta”, como lo define Mamokari, está escrito con una glosa que tiene poco de realeza más que arrogancia: “Es la voz de la gente común que no lleva a ninguna parte”. Por eso Caprarica tiene cuidado de distanciarse de la «gente común». Siempre que al mencionado “público” realmente le importe algo una decisión tan draconiana. En silencio, lo dudamos. Lo siento. READ Gran Hermano, Jill Cooper violó las reglas del programa: esto es lo que hizo

Wanda Nara anunció la ganadora, ¿realmente es la mejor (?): Voto 7 Nadie jamás se permitió hacer un pliegue en presencia de Su Majestad Wanda Nara de Argentina (pues parece que sería tan famosa como María De Filippi en nuestro suelo nacional). Fue coronada Reina de la Pista de Baile desde el primer episodio, logrando así erigirse como un símbolo de empoderamiento femenino, resiliencia y sensualidad que trasciende las palabras. Esencia de todo lo bueno y bello que hay en el mundo, no dejó de contar algunos detalles de su rutina diaria: se despierta cada mañana a las seis para llevar a los niños al colegio, mientras su pareja Icardi la observa con admiración (la suya también). Y por si alguien todavía se lo pregunta, la respuesta es sí, ella “trabaja desde los cinco años”. Una narrativa consistente que combina épica y ciencia ficción acompañó todo su recorrido en la competencia, ayudándola a brillar ante los ojos de los espectadores. Sólo Mamokari, una vez más el héroe, se atrevió a intentar molestarla. Ahora que hemos llegado al final, no podemos evitar ver detrás el impecable funcionamiento televisivo, en pleno proceso de Dancing with the Stars. Con todo respeto al jurado Guillermo Marioto quien groseramente comentó en su alegato inicial sobre la “desproporcionada cara b” y las “piernas del futbolista”. Después de eso, no vuelvas a respirar nunca más, excepto para elogiarla con superlativos floridos. ¿Entonces todos están bien? Es legítimo preguntarse esto.

Competidores en la final sin motivo (y otras desgracias): Voto 4 Tiremos del abismo. A pesar de contar con un elenco de personajes importantes que eran muy reales y no sólo hipotéticos, la 18° edición de Bailando con las Estrellas demostró que podría haber más de un problema. Empezando por lo obvio, comencemos con cinco horas de transmisión en vivo por episodio, lo que es literalmente un secuestro para los espectadores (durmiendo en sus sillas). Prolix Detrás de las palabras, el programa, como siempre, inventa cualquier truco para pasar la hora de las dos: concursos paralelos, repeticiones, guardado de comodines de última hora, tesoros, tesoros dobles. estás sufriendo. mucho. Centrifugadoras. Los mayores, desde casa, hablan de la época en la que había un reglamento, un reglamento que obligaba, tarde o temprano, a alguien a ser eliminado de la carrera antes de declararse fuera de juego por lesión, radiografía en mano. . La impresión de encontrarse en un dispensario y no en la pista de baile, de un episodio a otro, se apoderó del público, al menos feliz de poner todos los huesos en su lugar. Incluso un énfasis excesivo en los dramas personales de cada competidor no ayudó al programa (aunque eso no es una novedad este año, sino un defecto real en el formato de transmisión). Depresión, tumores, duelo, una infancia aterradora, experiencias muy difíciles. No hubo rastro de una figura importante en la carrera que transcurrió casi en calma, no, nunca, todos luchando valientemente en medio de las desgracias y demás consecuencias de hechos desafortunados. ¿Es todo esto entretenido? Así parece y millones de fieles espectadores lo demuestran. La razón sigue siendo un profundo misterio. Al menos en lo que respecta a la presencia de Giovanni Terzi, Sarah Cross, Lorenzo Tano y Rosanna Lambrocchi en la final. Más de la mitad de los competidores ganan. Curiosamente, Ricky Tognazzi tampoco lo logró (ni tampoco su esposa Simona Izzo, a su manera, muy desagradable, como contendiente oficial del concurso de talentos en lugar de su marido). READ Renzo Arbor, El drama que no puede superar: El luto devastado