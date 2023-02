Boletas de calificaciones AC Milan-Atalanta 2-0: Thiao desarma a Hoglund, Tonali por todas partes, Theo Hernández y Messias marcan

Milán – Atalanta, el partido es válido por la vigésima cuarta jornada de la Serie A 2022-2023, Terminó con marcador de 2-0 , fruto de los goles de Theo Hernández y Junior Messias. La carrera estuvo a cargo de Maurizio Mariani de la división Aprilia. Gracias a este resultado, los rossoneri alcanzaron a sus primos del Inter con 47 puntos y ascendieron al segundo puesto, mientras que los Orobics quedaron sextos con 41 puntos en 24 partidos.

A continuación se muestran los votos de los campeones del partido para comprender el progreso del partido.

Boletas de calificaciones del AC Milan

mike magnan 6 Estar de vuelta en el campo después de 161 días en boxes es muy agradable: ni siquiera se ensucia los guantes.

Pierre Kalulú 6.5 – El plan de juego es muy simple: conténgalo y luego suéltelo para ayudar al Messias. Lo hice bien.

Fikayo Tomori 6.5.1 – Un excelente partido para los británicos, posicionados a la izquierda del centro. Contiene la ira de Zappacosta y elimina a Lookman.

Malik Thiaw 7 – En gran crecimiento: Hojlund devora y mete el candado frente al área penal. Sobre los globos aerostáticos es una denuncia.

Junior Messias 6.5 – No harás soñar a los aficionados del Milán, pero la abnegación defensiva debe mostrarse en las escuelas de fútbol. buen chico. Coloca la decoración sobre el pastel con un gol de 2-0. (desde 89 SAELEMAEKERS SV)

Actualización de Rad KRUNIC 6.5.1 Además, es el guardaespaldas de Tonali. Potente rendimiento.

Sandro Tonal 7 – en todas partes y devorar fuertemente el centro del campo de Atalanta en la Premier League inglesa. También genial en el llanto: The Lost Fifteenth Century.

Teo Hernández 7 – El Lega Calcio es un gol especial, para nosotros es un gol del TGV francés. Mamma Mia que coordinación, gran cosa. Desintegra la fascia con la fuerza de la aceleración.

Ibrahim Díaz 6.5 – tal vez. Toca muchas bolas y casi todas producen ventaja. Sin duda es un valor añadido en estas veladas. (desde 74 DE KETELAERE 6 Entra por la derecha.

Rafael Leao 6 – Ciertamente es difícil explicar el papel diferente de un Aseel como él, pero en el área de penalti no puede ser demasiado perezoso. Devoró un gol y ya anotó a 20 minutos del final, pero resarció a Messias con una asistencia. La advertencia es estúpida: ha advertido que perderá el vuelo a Florencia. (desde 88 REBIC SV)

Óliver Giraud 6 – Su juego lateral es enciclopédico para ser enseñado. Pone la mano en la ventaja del Milan con la ayuda de Theo, que se quedó impresionado mediada la segunda parte con un toque bajo en el altercado con Musso. (desde 74 Ibrahimović 6 – Comienzo de temporada: ayudar al equipo)

Todos: Stefano Pioli 6.5 – Destellos del viejo Milán, con una presión de campo demente que no deja respirar a los oponentes. La fase defensiva también es buena. Es la cuarta victoria seguida si miramos la Champions League sin encajar un gol: esto no le pasaba a los rossoneri desde 2018.

Boletas de calificaciones de Atlanta

Juan Musso 6 – Muy mala suerte con un gol en propia puerta, por lo demás se porta bien. Excelente para hacer senderismo en el Giro.

Rafael TOLOI 5.5.2 Actualizar – Se recupera tras el primer tiempo de una apnea, pero ante este Milan no le alcanza.

DJIMSITI Berat 5 – Se corrigieron las entradas tardías de su partido en el Giro: mal, mal, mal.

Giorgio Scalvini 6 – De los tres detrás de él definitivamente es el mejor, también porque el extremo derecho del Milán definitivamente no es el extremo derecho del Barcelona. (desde 84 Palomino 5 – Mesías hackeado)

David ZAPPACOSTA 5.5.0 Actualizar Mucha participación, poca efectividad. Recordamos la cruz del pastor y poco más. Atalanta tiene un problema muy serio con los laterales… (desde el 84 RUGGERI SV)

Teun Koopmeiners 5.5.0 Actualizar El duelo con Tonali es un nocaut técnico, es un baño de sangre, es un desastre. La antigua brecha se come en su cabeza casi siempre, tomándose tiempo para respirar. (desde 84 Forlicki SV)

Martín de Roon 5.5.0 Actualizar – Tarde triste e incolora.

Joachim Maihle 6 – Algunos toques agradables aquí y allá, pero nada sustancial. La impresión es siempre la misma: es un jugador que no marca la diferencia, a diferencia de Gosens.

Ederson 5.5 – Todo tipo de Euroex. Se rebaja mucho a favor del regate, pero en el mediocampo ofensivo es básicamente invisible. (desde el 63 puja 6 – una entrada brillante pero sus amigos no lo ayudan)

Adelaida Lookman 5 – La idea táctica de mover para mover el trío defensivo del Milan no está dando frutos. Tomori y Kalulu lo cancelan con arrogancia. (desde el 69 Actualización de MURIEL 5.5.4 – No puedo verlo)

Rasum Hojlund 5.5.1 The Most Waited Man ofrece la sinfonía al principio dentro de la escala de fútbol. ¿su culpa? No, son más estas ventajas.

Entrenador Gian Piero Gasperini 5 – Muy mala actuación en ataque, los nerazzurri nunca dispararon hacia la portería defendida por Maignan. Es la cuarta derrota en los últimos 5 si sumamos la Coppa Italia: un momento negativo.

