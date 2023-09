Bobby Solo en el hospital: “Vacío, dolor y oscuridad” | que angustia

El popular cantante Bobby Solo está acaparando muchos titulares estos días. Descubramos juntos qué está pasando.

Roberto Satticonocido por su nombre artístico bobby soloAunque han pasado muchos años desde su debut, todavía logra llenar salas enteras cuando es el invitado de honor. Es imposible no conocerlo, canciones así. Una lágrima en la cara, gitana, celos. Y muchos más, quedarán en los anales de la música para siempre. Tiene 78 años y aún no ha sido ahorcado. Guitarra en uñaY todavía no pensó en eso en absoluto. Al final, el cantante, siempre que sienta que la música fluye a través de él, se siente inspirado para seguir adelante.

Como él dijo Gianni Morandi: “Mientras alguien compre el billete, seguiré adelante” y Bobby Solo sigue esta idea. Si a Satie no le faltó nada en su vida profesional, su vida amorosa fue volátil durante muchos años.

Bobby Solo sufrió y dolor

La noticia entristeció a los fans más cercanos de la cantante, quienes estaban ansiosos por ver su lado bailarín. bobby soloPero durante años «sólo» apreciamos el canto. Hasta hace unos días, su nombre parecía seguro estar en Elenco oficial De la 18ª edición Bailando con las estrellaspero lamentablemente este no será el caso.

ese gran dolor

No detectado Problemas del cantante Pero hay que recordar lo que le pasó hace un tiempo a Veronica Satie, la cuarta hija de Bobby Solo, y Satie no pasó por un período periodo muy facil en el pasado. en una etapa Depresión severaLa niña llegó incluso a afeitarse el cabello, en un intento de purificar los pensamientos negativos que arrastraba desde hacía mucho tiempo. Afortunadamente, después de estar hospitalizada por un tiempo y recibir todo lo que necesitaba cuidados necesarios, La niña parece estar hoy en mejores condiciones.

Sólo podemos especular Pena Su padre, Bobby Solo, vivió esto cuando se enteró de la trágica noticia en ese momento y, efectivamente, fue al hospital para apoyar a su nueva hija. De hecho, recordamos que Verónica y su padre se reencontraron luego de su participación en la película. Hermano mayorquien tras sus tristes descubrimientos en falta de relacion Con el cantante retomó relaciones con él en 2018.

La historia de aquel “fuerte colapso mental”, como ella misma lo conoció, afectó mucho a sus seguidores, quienes lo admitieron me quedé impactado La niña vivió un período fuerte. «Vacío, dolor y oscuridad». Pese a todo, Satie también hizo un gran gesto dona tu cabello A la Liga Italiana Contra el Cáncer.