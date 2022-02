Blocco dei conti dal 4 febbraio? facciamo chiarezza

En Italia non c’è nessun blocco dei conti conti correnti e dunque, come è evidente, nessun divieto sui prelievi por arginare “l’enorme richiesta di contanti”. Una bufala en circolazione già da diversi giorni avrebbe voluto convencerre i lettori disattenti che a partire da 4 febbraio il Governo avrebbe imposto lo stop delle giacenze sui conti di conti correnti e depositi bancari numi un cori de conteno di conteno fan. Si tratta di una notizia falsa com’è facilmente intuibile da diversi semplici elementi.

Dal 4 de febrero es scattato il blocco dei conti correnti? yo casi

Innanzitutto se ci fosse stato un blocco generalizzato dei conti correnti se ne sarebbero accorti milioni di italiani davanti al bancomat, impossibilitati ad effettuare il prelievo. Ovviamente la fake news circola sui social da abbastanza tempo per generare i timori in tanti utenti: “Ritirate i vostri soldi dalle banche, il prima possibile Fra poco si scatena l’inferno a livello economico RITIRATE” TUTsarti IUT’Tsarto IUT avvertimento rivolto ad amici e conoscenti, apparso sulle bacheche di alcuni cuenta.

In secondo luogo, un provvedimento forzato di così larga scala sui conti correnti dei cittadini (qui abbiamo parlato di come aumentare i rendimenti sui conti correntida parte del estado no avrebbe nessun fondamento.

Sono soltanto quattro i casi in cui un correntista si vede negare l’accesso al suo credito bancario (qui abbiamo parlato dei chiarimenti di Bankitalia sulle nuove regole per i conti in rosso):

La morte dell’intestatario o di uno degli intestatari.

Il mancato rispetto delle disposizioni antiriciclaggio. Gravi inadempienze da parte del correntista.

El pignoramento del conto

Il blocco dell’home banking per ripetuti accessi andati a male, attacchi hacker, truffe telematiche subite dal correntista.

Dal 4 de febrero es scattato il blocco dei conti correnti? Las noticias falsas

Del resto la stessa modalità di diffusione della sospechosa notizia dice molto sulla sua credibilità: si tratta di una captura de pantalla di un articolo che riprende il modello di un lancio di agenzia a firma di tale A. Marcelletti.

Se il provvedimento fosse esistito davvero non sarebbe di certo passato inosservato e sarebbe stato comunicato da diversity testate giornalistiche. Invece lo “scoop” viene publicado en una plataforma de microblogging, Telegra.ph, che, imitando già dal dominio il nome dello storico quotidiano britannico, permette la pubblicazione di contenuti anonimio and basa prazla di ment il azione canali Telegram.

Lo stesso strumento è stato utilizzato recentemente per la bufala del grafene scoperto nei vaccini dall’Ospedale Cardarelli di Napoli.

Dal 4 de febrero es scattato il blocco dei conti correnti? Il testo della bufala

Il testo datato 23 gennaio 2022 riporta una “breaking news” senza alcuna fonte del 19 gennaio 2022, ecco cosa recita:

“A decorrere dalle ore 00:01 del prossimo 4 febbraio, a causa dell’enorme richiesta di contanti derivante dal ritiro dei depositi bancari da parte di numerosi correntisti, su rich blociesta delle associazioni di categoria, il Goverilno cen gia dispostle tutti i conti correnti bancari di qualsiasi tipologia e/o forme di giacenza finanziaria ad essi assimilabili.

A decorrere dala predetta data e fino a nuova disposizione, non potranno essere effettuate operazioni di prelievo contante e/o bonifici in uscita dai predetti conti verso altri conti di deposito intestati a privati. Le suddette disposizioni, non si applicano ai bonifici effettuati per pagamenti verso conti correnti intestati a società di qualsiasi tipo. Entro la terza settimana del mese di febbraio, verranno rese note le modalità di svincolo dei suddetti depositi.”