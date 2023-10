Bill Gates compra el castillo de Portofino por 60 millones de euros: se convertirá en un hotel de lujo

Bill GatesEl fundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo compró Villa San Giorgio, conocida como… Castillo de Portofino. Novedades de la venta tan esperada Siglo 19se negoció durante unos días además del precio de compra esperado. Entre 50 y 60 millones de euros. La propiedad se extiende sobre un área 1200 metros cuadrados, dividido en 12 pequeños apartamentos, alquilados entre otros a las familias Loro Piana y Armani, cada uno equipado con un ascensor privado que lleva a la pequeña playa de abajo. Y en base a lo sucedido hasta ahora, el objetivo de Gates es constructivo. Hotel de lujo por su serie Cuatro estacionesadquirido en 2021 A 2.200 millones de dólares Escrito por el príncipe saudita Alwaleed bin Talal.

El anterior propietario de la villa, una compañía de seguros de Génova, no quiso comentar sobre el acuerdo, pero ya lo dijo hace meses: «Hay negociaciones. ¿Nombres de los compradores? No sigo las negociaciones directamente, por lo que no tengo ninguna respuesta inmediata, pero si llega el Four Seasons, con el propio Bill Gates, ciertamente no diré que no a una oferta adecuada. » Los inquilinos de la villa y yo. Personalidades igualmente conocidas«Está claro que están definitivamente interesados». .

Los objetivos del Hotel Gates deben entrar en conflicto con la necesidad de Cambio de uso del inmueble. El Castillo de Portofino, uno de los castillos más bellos de la costa, en realidad está destinado a un uso “residencial” y para cambiar su destino necesitará la luz verde del municipio y de la Autoridad del Parque Portofino. y este alcalde Matteo Viacava para advertir: «El plan maestro es muy claro y sólo una villa puede llegar allí. Uso residencial. Creo que Bill Gates lo sabe. Nos alegra que una persona tan importante haya mostrado interés en Portofino. Pero las reglas son reglas y deben ser respetadas por todos”. .

Organizar Se mueve Los inquilinos tendrán acceso VIP hasta el 31 de octubre. Entre los evacuados también se encontraban las familias Loro Piana y Armani (la hermana menor de Giorgio, Rosanna, vive aquí). Antiguamente la propiedad era propiedad de la baronesa. Jenny Watt Mamá, viuda del barón Maugham, a quien todavía hoy se recuerda en Portofino como “Dama del Castillo de San Giorgio”. Con la llegada de Bill Gates, el pueblo vuelve al centro del panorama inmobiliario y comercial. Excepto Villa Bersilvio Berlusconi Está en restauración, en los últimos meses ha habido adquisiciones. Dolce Gabbana, jacquemus Y Luis VuittonSin olvidar al empresario francés Bernardo Arnault ¿Quién compró el prestigioso? Gran hotel – 20º lugar entre los segundos hoteles del mundo. Condé Nast Traveler – Lo mas el maravilloso mar Y de nuevo los baños de Fiori y Langosteria en Paraggi.