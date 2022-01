Big Brother Vip, el juego de Soleil revelado por las redes sociales: videos y tuits

Sulli asciende en Gran Hermano Vip 6 Continúa dividiéndose, pero también pierde apoyo. No fue la derrota en la entrevista televisiva más reciente, sino las proporciones de la derrota lo que envió una señal fuerte: ya no solo votan. base de fans. Se sabe que los fanáticos gastan más durante las transmisiones de TV, pero también se sabe que no todas las audiencias votan. Es por eso que si lees muchas críticas sobre Sully en las redes sociales y no muchos pueden soportarlo, ella es, como resultado, la favorita de la casa. En resumen, es importante y el número de votos. Además, no se podía descartar que alguien hubiera cambiado de opinión sobre Sulli en el camino y dejara de apoyarla.

Lo cierto es que ya nada es igual que antes para ella y en televisión individual, o simplemente cambiando la pregunta a «¿A quién quieres eliminar?» Ella estaba fuera del juego. Esta es la razón también Mucho se ha revelado en las redes sociales sobre el juego de Sulli en GF VipLa acusación es falsificación, formación y representación en pocas palabras. Tampoco es la primera vez que la acusan de este tipo de cosas. Ella piensa que es por su forma de hablar y su forma de hablar, pero en realidad hay más. Y luego alguien también objeta algunas de sus declaraciones, completas con evidencia.

Para dar un ejemplo: cuando Sully habló sobre respetar a los ancianos al hacerlo, alguien publicó un video tomado por Beijing Express. Había participado con su madre Wendy enjuego de aventuras De Rai Due y en su viaje Sulli le dijo a su madre que estaba cocido y letárgico.. Sulli le habló a su madre en un tono que definitivamente no era cortés ni respetuoso, a veces incluso dejando que algunos insultos se evaporaran. «Ahora, por favor, cállate y trata de resolver el problema en lugar de quedarte ahí quejándote y mierda… tú. Imbec..le»Estas son las palabras de Sulli a su madre en uno de los videos recuperados de Beijing.

Además, al leer algunos tweets aquí y allá, muchos notaron los detalles: Solly Sorge cambia su voz durante los episodios. El competidor cambia el tono de la voz según el momento y presta atención sólo a su aviso, en caso de que no lo haya notado ya. Alguien escribió que Alex Bailey era el maestro de Sully: «Cambia el tono de voz para que te aflijas por la sílaba de las lágrimas». De hecho, Sully siempre ha hecho eso, incluso en otros programas.

Aquí hay otro tuit: «La arrogancia de Sully tiene más admiradores que el sonido de una flauta en vivo». aún: «Esto… Cambiar la voz de Sulli, alguien tiene que decirle que no se está portando bien, nos abandona». Hay algunos tweets tomados como ejemplo, pero hay muchos tweets similares durante los episodios de Canale 5. No faltaron los memes en La voz de Sulli cambió a GF Vip.: Comparar días y episodios normales, cambiando imágenes de un tiburón a un pez, o de un demonio a un ángel. Alguien incluso la comparó con Gemma Galgani…

