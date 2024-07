Biden: “Soy la persona más calificada para ser presidente”. Meteduras de pata: Zelensky se convierte en Putin y Kamala Harris en ‘vicepresidenta Trump’

aViviana Mazza

El presidente de Estados Unidos: “Para mí fueron horas agotadoras mientras Trump jugaba golf. Kamala Harris tiene lo necesario para ser presidenta. Haré otro examen neurológico si el médico me lo indica. «Los aliados europeos me dicen que gane las elecciones».

De nuestro corresponsal

Washington – Joe Biden Ha enfrentado muchas pruebas, tanto personales como políticas, en su vida, pero el juicio de esta noche, al final de la cumbre de la OTAN, estuvo marcado por… cnn «La conferencia de prensa presidencial de mayor presión en la historia moderna». Hablando poco después de las 19.00 horas, al final de un largo día de acontecimientos, el presidente confirmó que seguirá en la carrera para un segundo mandato porque debe terminar el trabajo que inició en 2021. Corriere della Sera Fue el único periodista italiano presente en la rueda de prensa entre unos 150 periodistas. Los periodistas extranjeros se quejaron del escaso número de permisos que se les concedieron para asistir al evento final de la cumbre internacional, pero con esta aparición Biden esperaba sobre todo tranquilizar a su país.

Errores: Describió a Zelensky como “Putin” y a su adjunto como “Trump”. No empezó bien. De hecho, durante el evento que precedió a la conferencia de prensa, estuvo rodeado por 30 líderes, entre ellos Giorgia Meloni, que prometió un compromiso a largo plazo con Ucrania en el contexto del llamado “Acuerdo de Ucrania”. El presidente estadounidense cometió un error.“Damas y caballeros”, dijo al final de su discurso. Este es el presidente Putin”. Claramente era Zelensky.. se recuperó bienInmediatamente se dio cuenta del error y afirmó que estaba pensando en Putin porque estaba muy concentrado en vencerlo. «Soy mejor que él», dijo Zelensky, sonriendo. “Mucho mejor”, respondió Biden.











































































































Pero inmediatamente después, durante la conferencia de prensa – a pesar de haber dado respuestas convincentes sobre muchas cuestiones de política exterior – Biden, sin darse cuenta, dijo: “Vicepresidente Trump” En lugar de Kamala Harris. Dos errores que llamaron la atención competencia A la Casa Blanca y a través de las redes sociales Se burló: «¡Buen trabajo, Joe!».

Biden respondió más tarde en las redes sociales: “Conozco la diferencia. «Uno era fiscal y el otro era un criminal». En otro vídeo, Trump se burló de él por cometer otro error, cuando dijo -antes de corregirse- que estaba consultando sobre Ucrania con su «comandante en jefe» y no con su » jefe de estado mayor.»

“Las pruebas del neurólogo dicen que estoy en buenas condiciones”. Algunos aliados lo defendieron inmediatamente.Dijo: “Todo ser humano tiene un desliz”. Macron. Y Georgia Meloni«Lo vi claramente, una cumbre concreta y bien organizada». El propio Biden quiso comprobar su estado de salud: “Eso ya lo hice”. Tres pruebas neurológicas intensivas e importantes Y Dicen que estoy en buena forma.. “Nadie me pide que me haga una nueva prueba, pero si mi médico me lo pide, no me opondré”.

Poco antes de la metedura de pata de Zelensky, en una entrevista con bbc Primer ministro británico, Keir StarmerDijo que encontró al presidente «en muy buena forma» y descartó las preocupaciones de que las capacidades cognitivas de Biden ya no fueran aptas para liderar el país. «Ayer tuvimos una excelente reunión bilateral» que duró «casi una hora» y Biden discutió «algunas de las cuestiones más desafiantes que enfrentamos a nivel mundial», añadió Starmer. Pero después de unos minutos de discusión Otro congresista demócrata, Jim Himes Connecticut, Únase a la lista de quienes piden la retirada de Biden Como candidato del partido.

“Estoy aquí para terminar el trabajo. Estoy decidido a postularme». El Presidente llegó a esta rueda de prensa con dificultad, bajo presión Un sector de su partido quiere que se retire de la carrera por un segundo mandatoNecesita desesperadamente tiempo para tomar nuevas decisiones, lo que hace imposible la retirada, dado que sólo habrá unas pocas semanas para elegir y votar a un sucesor. Pero Biden no quiere dar marcha atrás“Estoy aquí para terminar el trabajo”, dijo mientras respondía a las preguntas de los periodistas. Estoy decidido a correr. Estoy seguro de que puedo volver a vencer a Trump.No hace nada, juega al golf».

Nancy Pelosiex presidente de la Cámara de Representantes y todavía uno Trump había dicho en televisión que era correcto esperar hasta el final de la cumbre. Desde la OTAN, por respeto a Biden, antes de presionarle para que “tome una decisión”.

El enfrentamiento se acerca Entonces el enfrentamiento se acerca. Muchos creen que la elección también puede influir barack obama: antes de enviar su brutal editorial a Los New York TimesGeorge Clooney había informado a Obama de esto, lo que no lo habría alentado, pero – significativamente – en segundo lugar Político No se habría opuesto a la publicación del artículo.

David Axelrodel exjefe de campaña de Obama que criticó duramente a Biden tras el debate, lo admitió tras la rueda de prensa. «Duda en otras cosas, pero está muy seguro en cuestiones de política exterior».Y añadió: Fue una buena idea – añadió – celebrar una conferencia de prensa al margen de la cumbre de la OTAN. Pero la comentarista Rachel Maddow, de la cadena progresista MSNBC, señaló que más allá del contenido, muchos espectadores lo notarán. El tono es lento y vacilante a veces. (Solo con un cambio repentino de tono cuando Biden se enojó mientras hablaba de las armas en Estados Unidos: “Están matando más niños por disparos que por cualquier otra cosa”).

«Ninguna encuesta dice que no tengo posibilidades de ganar». Mientras el presidente estaba en la cumbre, tres de sus asesores almorzaron con senadores demócratas para intentar convencerlos de que había un camino hacia la victoria que pasaba por Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Pero no Los New York Times Afirma que la campaña electoral del presidente se desarrolla entre bastidores Encuestas de votantes (Probablemente luego se presentará a Biden) Para conocer las fortalezas de Kamala Harris («a la que Biden considera calificada para ser presidenta») Y veamos cómo le podría ir al vicepresidente frente a Trump.

Biden dijo que así lo cree. Harris calificó para la presidencia, pero era el más calificado. Cuando un periodista le preguntó si aceptaría pasar el testigo a su vicepresidente si esas encuestas mostraran que Harris tenía más posibilidades que él de vencer a Trump, el presidente respondió: “No”. Solo si me dicen que no tengo posibilidades de ganar». Continuó en voz baja, como revelando un secreto: “Nadie dice eso. «No hay encuesta». Añadió que si los delegados en la convención demócrata en Chicago decidieran que querían otro candidato, eso sería «parte del proceso democrático», y luego volvió a decir en voz baja: «Eso no sucederá».

El debate con Trump fue sólo una ‘mala noche’ La voz de Biden era baja después de un día de reuniones y ocasionalmente tosía, pero respondió preguntas durante aproximadamente una hora. Parecía preocupado por cometer errores y repetía: «De todos modos», como si intentara frenar su tendencia a salirse del tema. El hecho es que Biden, El presidente que menos ruedas de prensa ha dado desde ReaganAcuerde un contrato al final de este largo día que muestre la presión. debes probarlo El desastroso debate con Trump fue simplemente una “mala noche” durante la cual, según admitió el propio presidente, se cometieron “errores estúpidos” que se justificaron con “horas agotadoras”: “Trump – dijo Biden durante la rueda de prensa – llegó relajado al debate. «Antes del próximo debate televisivo no viajaré a través de 15 zonas horarias».

«Los aliados europeos me dijeron que ganara». “Los aliados europeos – afirma Biden – me dijeron que ganara. «Nadie me dijo que no debería postularme». “Estoy dispuesto a enfrentar a Putin y Xi Jinping Y añadió: ahora, después de tres años. No hay líder mundial al que no estés preparado para enfrentarte. Si Putin me llama, estoy dispuesto a hablar con él. Concluyó su discurso diciendo: «Soy la persona más cualificada para garantizar que Ucrania no caiga, para garantizar el éxito y que la línea europea se mantenga fuerte».

Primera conferencia en 8 meses La última conferencia de prensa de Biden fue hace 8 meses (después de una reunión con Xi Jinping; duró 20 minutos). Pero hubo ocasiones en que el Presidente Llamó a los periodistas inesperadamente. En la Casa Blanca: en febrero quiso desestimar las acusaciones de mala memoria en el informe del fiscal especial Hoare, pero luego, en una conferencia de prensa, confundió al presidente mexicano con el presidente egipcio.

Antes de abandonar el escenario, un periodista le señaló que había confundido a Kamala Harris con Donald Trump y que este último en realidad se estaba burlando de él en las redes sociales. Biden respondió sarcásticamente: “Escúchenlo”. Luego abandonó lentamente el lugar.