Biden: “Me retiro de la carrera. Apoyo total a Kamala Harris”. Trump: “Será más fácil vencer a Kamala”.

«Ha sido el mayor honor de mi vida servir como presidente. Si bien tengo la intención de presentarme a la reelección, creo que lo mejor para mi partido y mi país es que me retire y me concentre únicamente en mis deberes como presidente. Presidente por el resto de mi mandato». el lo dice Joe Biden En un mensaje publicado en X.

Respaldo de Kamala Harris

Luego, el respaldo a Kamala Harris, la vicepresidenta saliente: “Queridos compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y concentrar todas mis energías en mis deberes como presidenta durante el resto de mi mandato. Mi primera decisión como candidato del partido para 2020 fue elegir Kamala Harris Como vicepresidente. Fue la mejor decisión que tomé. Hoy me gustaría brindar todo mi apoyo y apoyo a Kamala como candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirnos y derrotar a Trump. Vamos a hacerlo.»

Trump: “Kamala Harris será más fácil de vencer”

La reacción del candidato republicano no se hizo esperar. Donald Trump:

“El engañoso Joe Biden no puede postularse para presidente, y ciertamente no puede postularse para un cargo, ¡y nunca lo fue!» Sólo logró el cargo de presidente a través de mentiras y fake news y sin salir de su sótano”. Entonces, vamos, Donald Trump. verdad socialcomenta una vez más sobre el abandono de Joe Biden de la carrera electoral.

“Todos los que lo rodeaban, incluido su médico y los medios de comunicación, sabían que era incapaz de ser presidente, y no lo era, y ahora miren lo que le ha hecho a nuestro país, con millones de personas cruzando nuestras fronteras, sin control alguno. tantas cárceles e instituciones mentales y tantas… Sufriremos mucho por su presidencia, pero repararemos el daño que ha causado muy rápidamente. ¡Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande!La postura del expresidente continúa.