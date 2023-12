Biden es mejor que Verstappen, loco en un Porsche: mira lo que hizo

Joe Biden es un verdadero entusiasta de los coches y los motores ruidosos. Esta es su última aventura de conducción de superdeportivos.

presidente Estados Unidos De América es un gran entusiasta de los coches y los motores. No lo creerías, ya que siempre conduce coches grandes con cristales tintados, con asistente y chófer. Pero en la realidad Joe Biden Tiene una preferencia absoluta por los coches de alta velocidad.

Hemos estado averiguando esto desde hace algún tiempo. Biden Presume de una pieza única en su garaje personal. a Corbeta C2 descapotable Del año 1967, un coche histórico que sin duda valdría mucho en el mercado. Si esto no es prueba suficiente de su pasión al volante, hay un episodio final que vale la pena mencionar y que emocionará a los entusiastas.

En conversación con el conocido periodista y presentador de televisión. Conan O'BrienEn el último podcast, Joe Biden reveló algunos actuación Liderazgo que nadie conocía. Es decir, unas pruebas de vehículos deportivos que el presidente estadounidense quería realizar de forma independiente.

Joe Biden a toda velocidad: conduciendo un Porsche a velocidades de hasta 171 km/h

No hay evidencia fotográfica del relato de Biden en la última entrevista. Pero lo que reveló el presidente estadounidense es realmente una locura. Recientemente probó uno en una pista privada. Porsche Llega la última generación A una velocidad de 171 km/h.

Sin miedo a la alta velocidad y mucha adrenalina. Biden¿Quién se ha vuelto fanático de los autos usados? Lanzar el contador. Es decir, el nuevo sistema operativo electrónico que evita que las ruedas de los coches patinen o que las motos realicen movimientos acrobáticos. Funciona reduciendo el movimiento del pistón en el cilindro regulando el proceso de combustión del gas.

Biden reveló a O'Brien que si no hubiera activado el cronómetro de lanzamiento, no se habría sentido convencido ni tentado de conducir determinados coches y, sobre todo, alcanzar determinadas velocidades. Pero la cosa no acabó ahí: recientemente El presidente T. también intentó nuevos coches electricos Se han lanzado en el mercado estadounidense a la prensa, incluidos el Hummer EV, el F-150 Lightning y el Cadillac Lyriq.

Sin embargo, Biden no aclaró qué tipo de Porsche lograba el nivel absoluto de aceleración que describió. Sin embargo, todas las señales apuntan a una nueva dirección. 911 S/T El cual, según los expertos, alcanzará de 0 a 60 km/h en sólo 3,5 segundos y alcanzará una velocidad máxima de 300 km/h.