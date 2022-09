Bicicleta de velocidad loca con aplicación de truco, qué peligro en el centro.

Cualquiera que haya caminado por el centro histórico de la ciudad, pero también por las aceras de otras partes de la ciudad, no puede dejar de notar las bicicletas eléctricas zumbando como una motocicleta. El punto donde las hazañas de los «motociclistas eléctricos» son particularmente evidentes es la carretera de Napoleón, donde las motocicletas de pequeña cilindrada a menudo se encuentran cara a cara con estos rayos en la calle. Sin embargo, te sorprenderá saber que la ley estipula una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora con un motor que no genere más de 250 vatios de potencia.

La Policía Local ya ha levantado varias sanciones

Con respecto a estas bicicletas eléctricas, que también revisamos ayer por el centro, a menudo con los ciclistas del catering en casa, también cuentan historias extrañas. Uno se refiere a una intervención en la Camerlata por parte de un carabinieri que vio entrar un vehículo de dos ruedas en el «incendio» que inmediatamente se detuvo para pedir un «documento de licencia y registro», solo para descubrir que en realidad era una bicicleta eléctrica. Otra tiene que ver con la intervención de la policía local en Napoleón justo después de ver una e-bike subiendo a toda velocidad sin que el ciclista pedaleara. Esto no debería ser posible, ya que la potencia de 250 watts siempre debe entrar en juego y solo con la ayuda del pedal, y no presionando un botón o palancas de accionamiento porque estos detalles obviamente requerirían la instalación de un mod no permitido por la ley. .