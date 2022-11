Bianca Guaccero, el vestido le queda muy corto: bajarse del auto la traicionó | La visión es una bomba atómica.

La presentadora de televisión polinesia está en forma: la vimos elegante y femenina en la televisión, aquí está en la versión «callejera» en un automóvil

Hermosa y sobre todo maravillosa. Bianca Guaccero siempre ha destacado Ha hecho audiciones en varios programas de televisión por sus rasgos típicos sureños y su simpatía innata. También está muy orgullosa de su ascendencia policial. De hecho, nació en Bitonto el 15 de enero de 1981. Guaccero es una locutora y actriz italiana de gran éxito que ha dSe sumergió en el cine con tan solo 18 años., cuando logró llamar la atención con su rostro angelical y su hermoso cuerpo. En «Terra Bruciata» en 1999, ya estaba al lado de actores como Raoul Bova y Giancarlo Giannini. Después de eso, apareció varias veces en películas y series de televisión.

De hecho, su carrera comenzó con el papel de Carolina en la literatura fantástica popular. ray capri. En 2008 se dedicó en el Teatro Ariston como mayordomo, junto a figuras como Pippo Baudo, junto a Andrea Osvart y Piero Chiambretti. Al mismo tiempo, Guaccero también forjó un camino hacia el éxito en el teatro ya que en 2014 protagonizó la ópera “El hombre volador” dirigida por Adelmo Togliani. Con su excelente voz, también logró tener mucho éxito en «Tale e which show» en 2015 en Rai Uno. La dedicación viene con una transición exitosa Dúo de rayos «Ditto Vato»magistralmente dirigido por Guaccero tras dirigir a Caterina Balivo.

Bianca Guacero, belleza y fuerza interior: aquí está en versión ‘callejera’

En lo que respecta al corazón en su vida, ella ha estado en una gran relación. Con el director Darío Acocilla: Los dos se casaron en septiembre de 2013. En noviembre de 2014 Tuvo una hija, Alicia. Pero en 2017, el matrimonio se vino abajo. Entre las curiosidades durante un Instagram en vivo En abril de 2020, Guaccero afirmó que el flequillo que llevaba era una peluca, ya que no siempre quiso cortarse el pelo.

Tiene una gran pasión por los viajes y los tatuajes (ella misma escribió «Ji Ni se arrepintió de Rin«, en italiano no me arrepiento de nada) y me fascinan las pequeñas cosas, como los atardeceres en Puglia. Bianca también fue víctima de bullying y body shaming en las redes sociales: tras su embarazo se secó físicamente, pero afortunadamente su personalidad ayudó ella afronta la situación de la mejor manera posible.

Hablando de autos, Bianca Guaccero ha estado vinculada en el pasado a la fábrica de automóviles de Molise. Dr.Oto Colecciona muchas colaboraciones. En 2010 también fue seleccionada como Nuevo certificado De la marca que consolidó con Anna Falchi.