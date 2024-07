Biacine: “Inter Cabal, hemos terminado: el acuerdo es con el jugador y Conte está pensando en la revancha”.

[…] ¿El Inter quiere a Bongiorno? No, irá a Nápoles. ¿El Inter quiere a Hermoso? No, tal vez él también vaya a Nápoles. Primero, necesitamos hacer espacio, hay espacio. Todos, desde Antonio Conte, que tienen algo pendiente con los nerazzurri, por supuesto que tienen algo. La máquina de comunicación ha comenzado y en Milán lo saben bien. Suena más o menos así: «No hablemos del Scudetto. Somos claramente inferiores a los demás y la clasificación del año pasado muestra que tenemos que trabajar duro para estar entre los cuatro primeros. Además, no sabemos cómo El mercado se acabará».