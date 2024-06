‘Besar a Leonardo DiCaprio en Titanic fue una absoluta pesadilla, un desastre desastroso’: Kate Winslet revela la historia detrás de escena del set de la famosa película

La actriz narró algunas historias divertidas que sucedieron durante el rodaje de la famosa película de 1997.





Alta demanda «Titánico“No fue sólo una película popular de 1997, una película de taquilla mundial; Ganador de 11 premios Oscarque hizo soñar a generaciones enteras, gracias a la canción premiada de la banda sonora «Mi corazón seguirá» de Celine Dion. «Titanic» fue una declaración para generaciones enteras gracias al amor desesperado entre ellos jack y rosados héroes que se enamoran profundamente y luego son separados por un destino trágico.

Sin embargo, todo sucedió en el set de esta película, y la propia Kate Winslet lo cuenta: “No fue color de rosa con Leo DiCaprio porque seguíamos besándonos, yo estaba usando demasiado maquillaje y tuve que revisar el maquillaje, para los dos. – dijo la actriz en una entrevista con Feria de la vanidad América – Entre tomas, y terminó como si hubiera chupado un caramelo después de cada toma, porque su maquillaje me caía encima. Fue una pesadilla. Leo no podía parar de reír.Y tuvimos que volver a filmar esa escena unas cuatro veces porque James Cameron quería una luz muy específicaPor supuesto, el atardecer seguía conmoviéndonos. Un desastre desastroso (risas, editor)”.

Y finalmente: «Estoy muy orgulloso, porque siento que es una película que sigue dando.. Otras generaciones enteras están descubriendo el cine o viéndolo por primera vez, y hay algo extraordinario en eso.