Berrettini se rinde, sin jugadores internacionales: “Hice todo lo que pude, pero tengo que parar”

Por Matteo Berrettini no se puede hacer nada. El rumano, que llegó aquí tras sufrir una amigdalitis severa y no encontrarse en buenas condiciones, anunció hace poco su retirada del torneo. El Foro Itálico es anatema para él, un romano y muy apegado a su ciudad. De hecho, Matteo no juega aquí desde 2021, año en el que luego llegó a la final de Wimbledon: “Al final me pareció bien decirlo personalmente, intenté hacerlo todo pero no estaba preparado para competir. Dejo mi corazón a un lado: «Tengo que mantener la calma y espero que Roma 2025 sea la buena versión». Matteo está muy deprimido: «Es una escena que ya he visto. Afortunadamente, no es un shock. Quiero sentirme bien cuando esté aquí, pero todavía no estoy en forma y puedo correr el riesgo de lastimarme».

París tal vez

—

Afortunadamente, no será un problema muscular el que afectó a nuestro desafortunado jugador: “Es la sensación de que algo podría pasar porque tomé algo que me debilitó mucho – continúa – con los medicamentos que tomé y lo que hice al respecto. » Me estoy recuperando, no me siento preparado para jugar tres horas mañana y otras tres horas en dos días, quiero jugar este torneo para ser competitivo y sentirme bien, si no puedo no me conviene jugar. , por mi historia y lo que siento voy a luchar y volveré pronto a la cancha, hay mucha tristeza porque este torneo es lo que me hizo elegir esta profesión y en los últimos tres años alguien me quitó de mi parte. París no es seguro en estos momentos, y es posible que el rumano siga entrenando y preparándose físicamente para recuperar su forma a tiempo para participar en las pruebas sobre hierba que tantas satisfacciones le han dado en el pasado.