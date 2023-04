Berlusconi y la hospitalización en San Rafael por leucemia, en vivo | Mejora gradual. Se sentó por primera vez e hizo ejercicios de respiración”.

a Sarah Bitoni, Simona Ravizza, editorial en línea

Las últimas noticias del día, en vivo, sobre el estado de salud de Silvio Berlusconi, desde el miércoles en cuidados intensivos en San Raffaele en Milán

Según se informa, las condiciones de Silvio Berlusconi están mejorando. Por primera vez desde que ingresó a cuidados intensivos el miércoles pasado, se levantaba de la cama, se sentaba en una silla y se sometía a algunos ejercicios de respiración. La mejora gradual está alimentando el buen humor del ex primer ministro, que se muestra optimista de que podrá regresar pronto a casa.

Alberto Zangrillo regresó recientemente al hospital después de unas horas de descanso, durante las cuales también vio el partido de Genoa. Sobre las condiciones del ex primer ministro, dije lo que dije, dijo a los periodistas, confirmando lo dicho en el boletín médico emitido esta mañana. Sobre el resultado del equipo cuyo jefe dijo que estaba molesto, contó un chiste a los reporteros presentes: Génova dibujo, estoy girando c….

(por Julia RichieLa visita del ex primer ministro Fidel Confaloneri y su hermano Paolo Berlusconi fue breve. Poco antes de las 16.30 ambos partieron de San Rafael. El primero fue de menos de media hora para el líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, y el segundo de unos 20 minutos.

(por Julia Richie) Poco después de las 16 horas, el máximo responsable de Mediaset y hermano del ex primer ministro Paolo Berlusconi llegó a San Rafael. Ambos ingresaron como de costumbre por Olgettina 60 en su propio auto. Con minutos de diferencia, las primeras visitas del día fueron para el líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi.

Según fuentes de Forza Italia, el estado de ánimo de Silvio Berlusconi es bueno. El ex primer ministro mostrará optimismo y deseará volver a casa lo antes posible, sin perder nunca su habitual sarcasmo. Esta es otra señal tranquilizadora, que llega a las pocas horas del alta del Hospital San Rafael en la que se nota una mejoría paulatina y continua.

11:11 am – Boletín de salud de Berlusconi: Mejora gradual

Alberto Zangrillo, médico de confianza de Silvio Berlusconi y director de cuidados intensivos generales y cirugía cardíaca en San Raffaele, donde el líder de Forza Italia está hospitalizado desde el miércoles pasado, llegó hace unos minutos al hospital, sin hacer declaraciones a los periodistas. De momento -según se ha podido saber de fuentes sanitarias- no hay comunicados oficiales sobre las condiciones del jefe de Forza Italia.

Según fuentes del Hospital San Raffaele, el líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, pasó otra noche tranquila. Como ayer, hoy no se espera ningún boletín médico.

Horario – Descanso de Pascua de los Caballeros, pocas visitas

Descanso pascual para Silvio Berlusconi, en el hospital de cuidados intensivos de San Raffaele en Milán desde la mañana del miércoles 5 de abril. Las condiciones de Knight mejoran ligeramente. En un cuadro clínico todavía realmente difícil, como lo describió ayer su médico personal y jefe de la unidad de cuidados intensivos, Alberto Zangrillo, quien también lo examinó hoy y luego abandonó el hospital sin declarar. Al quinto día de hospitalización, las visitas de familiares y amigos se redujeron al mínimo, al igual que las llamadas telefónicas: poco después de la hora del almuerzo, se vio llegar a la hija mayor, Marina Berlusconi, que permaneció dentro del hospital durante diez minutos; Esta tarde de nuevo, el presidente de Mediaset, Fedele Confalonieri, no dejó de saludarle menos de media hora después. Por la tarde llegó la cuarta hija, Eleonora.

El Domingo de Resurrección estuvo ausente de los demás niños y de su hermano Paolo, quienes se turnaron en el hospital en los últimos días. Además del ex presidente del Gobierno, desde el primer día de hospitalización, están su pareja y diputada Marta Fassina y su suegro Orazio, que ocasionalmente salen del edificio de Via Olgetina y luego regresan. No se pierde la presencia del simpatizante de Berlusconi de San Raffaele, Marco Macer, que llegó el viernes por la mañana desde la provincia de Lecce para mostrar su solidaridad y que, a pesar de las vacaciones, espera frente al hospital recogiendo las cartas de los aficionados. .