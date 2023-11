Beppe Grillo, le dijo a Fazio: «Todos los que enviaste están en el gobierno. ¿Meloni? Caerá solo». Luego ataca a Bongiorno: “Realiza marchas frente a los tribunales”.

la ironía Luigi Di Maio Y Giuseppe Conteafirma que algunas medidas de banderas de 5 estrellas como Renta básica Y el Súper bonopredice que el gobierno Georgia Meloni Se caerá por sí solo. Entonces, de repente, el ataque a la Liga Norte Giulia BongiornoEl abogado de la chica. cargo de violación Su hijo Ciro y otros tres chicos. La incursión que Fabio Fazio se detiene inmediatamente, definido como «inadecuado«.Por el resto del regreso Por Beppe Grillo En televisión, después de casi una década, se ha convertido en un programa pasado de moda: chistes mordaces, anécdotas personales, críticas a la autoridad y al gobierno. Aunque el comediante genovés no acaba hablando mucho de la actualidad política. Al menos según sus estándares históricos.

«No puedo liderar un movimiento político, soy el peor». La última vez que Grillo apareció en televisión fue en 2014, cuando en dos meses respondió preguntas de Bruno Vespa a Puerta a puerta Y basado en Enrico Mentana En el número 7. a Como está el climaSin embargo, Grillo recibe algunas preguntas: Fazio nunca puede responderlas. El comediante interrumpeQue se sienta en su silla sólo unos minutos. En cuanto al resto, deambula por la oficina, cortejándolo. El torrente de insultos y bromas.. El vestido azul y la campana fueron llevados como dote al anfitrión, el fundador. movimiento de 5 estrellas Inmediatamente advierte al público de Canale Nove: “Si desafinas, él toca”, dice, volviéndose hacia Fazio. Mientras el locutor lo presenta mostrando periódicamente los insultos que le dirigen, el comediante genovés comienza su discurso con una especie de autoanálisis: “Estoy aquí para entender entonces soy el peor – Le dice al público – Entonces Has empeorado este país.No es una broma. Después de nuestra última entrevista con Vespa Elecciones perdidastodos El que mande a joder entonces estoy en el gobierno soy el peor. Estoy aquí para entender si debo continuar o no, traje SkypeHablé de ParmalatMe he peleado con el mundo entero y ahora voy al bar y me haces pagar el café…” Pero está claro que el primer pensamiento político fue su creación, que fue movimiento de 5 estrellas«Éramos un movimiento evangélico y nacimos el 4 de octubre, el día de San Francisco», dice. «Estoy completamente perdido. No puedo liderar un movimiento político y llevarlo a un resultado exitoso. No puedo .” Cuando Fazio le preguntó por qué no lo había notado antes, respondió: «Pero estaba ahí». Casaleggio, Él era organizado y tenía una manera, hago daño incluso solo cuando estoy en casa. Estoy confundido, por eso Me retiré Ante lo que esta pasando mi enojo es el mismo buena iraTodavía lo tengo. Soy bueno por dentro y la buena ira es esencial para el alma.» La tentación de bromear es tan fuerte incluso cuando recuerda los orígenes: «Fui fundado Un movimientopero Me uní al partido demócrataEn Arzachena.

«Cuando Conte habló, se entendió poco, pero mejoró». El fundador del Movimiento 5 Estrellas se ocupa poco de los temas políticos actuales. sobre un gobierno Georgia Meloni Él dice: «Yo también lo sé». El último de los mohicanos Salvini está en total oposición, ya que incluso un reloj roto siempre marca la hora exacta al menos dos veces al día. Este gobierno es uno calcomanía, Cuanto más le escupes, más sí obtuvo pegajoso. Hay que quedarse quieto: cuando se seca Se caerá soloFazio le pregunta por qué decidió meterse en política: «Todos hacemos política, yo lo hacía cuando iba de compras, hablé del agua pública, tenía un coche de hidrógeno. Entonces me preguntaron: ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? » ¿Ahora que nos cuentas estas cosas?” “Está bien”, respondí, “las tomaremos y las pondremos en las instituciones”. Luigi Di Maio«, llamado»Gigino Vol.“Era el político más preparado, pero no pensábamos que se iba a hacer”, recuerda Grillo Tomar el poder. Él y yo elegimos a Conte.. He mirado programas e ideas, y si es una idea es buena y no importa si es de derecha o de izquierda. Pero luego nos apuñalaron…» Respecto al ex primer ministro, añadió: «Conte no era miembro del movimiento. Es un hombre guapo, graduado, que habla inglés, y luego habló y apenas nos entendimos». otro.. Perfecto para la política…pero mejoró. Provenía de la universidad y era escritor y abogado. Ahora puedes verlo, Le pone un poco de corazón.Luego defiende las medidas simbólicas de las cinco estrellas: “En política tienes ideas, y luego está claro que cuando entras a las instituciones, esa idea se convierte Fragmentado. También fue una idea Bonificación de súper construcciónEstuvimos de acuerdo con Draghi en eso Se suponía que duraría 5 años.. También coincidimos en Renta básicaPensamos en los navegantes…

Ataque a Bongiorno – Sin embargo, el ataque a Giulia BongiornoMiembro del Senado de la Liga y abogado defensor de la chica que la acusa Ciro Grillo Y tres de sus amigos violadores. “Es abogado – afirma Grillo – y jefe de la Comisión de Justicia, y es uno de ellos Senador de la Liga ¿Quién hace marchas frente a los tribunales donde hay uno? El caso está a puerta cerrada…Es inapropiado. Mezclamos todo y vemos qué pasa». Fazio lo detuvo inmediatamente: «Esto también es inapropiado». Grillo había publicado anteriormente un vídeo en las redes sociales en el que defendía a su hijo y a sus amigos investigados, lo que aparentemente provocó un acalorado debate.

“Me lo dejé todo a mí mismo en mi testamento”. Por lo demás, no faltan las comedias típicas del artista genovés. «Creo en la reencarnación. Por mi propia voluntad lo deje todo para mi“No sé si volveré a nacer.” Y aún así: “Bruno Vespa Escribió un libro llamado: De Mussolini a Beppe Grillo. ¿Pero te das cuenta? Cuando veo uno de sus libros en una gasolinera, lo cubro con un libro de Casalino, ¡guau!”. Y hasta las anécdotas autobiográficas: “En Génova vivía en un edificio donde vivían el comerciante, el carnicero, el barman y el asesino en serie vivió; Donato Libra. Oh sí, mi mamá era amiga de mi mamá. Donato Libra Quien cometió 17 asesinatos. En esa época no había móviles y mi madre me decía: Si vuelves tarde, que te acompañe Donato, sino no estaré tranquila. Finalmente, después de una hora de monólogo, Grillo vuelve a hacerle al público la pregunta inicial: “Entonces quiero saber: ¿Qué creen que debo hacer? Sea honesto”. Alguien en el público gritó: “¡Comediante!”