Benedicta Boccoli sobre su perra: «Me enteré que tenía cáncer de mama»

Una página dramática de la vida narrada por Benedicta Boccoli que ilustra el logro heroico de su amado perro.

Benedicta Boccoli es una persona del espectáculo conocida por los italianos, y todos la recuerdan en primer lugar. coristaEntre finales de los noventa y principios del nuevo milenio. no olvides un Circo de la realidademitido por Barbara d’Urceau, en el que nuestra heroína, acompañada de su hermana Brigitta, interpreta un increíble número con el columpio.

Además, queremos recordar el parentesco con la familia Orfei, y es súper plus En el sector del circo desde Stefano Orfei es el primer yerno mencionado. Actualmente el ex Valle en el teatro con actuación precioso tonto de Molière, que ya se espera que se repita el próximo año.

Una artista y editora increíble porque se preocupa por la columna. que quedara a hecho cotidianocomo se indica en su perfil Instagram. Apenas llega a casa de un día de trabajo, la espera emocionada: Su dulce e inseparable perro.Convertirse una estrella afiliado social Porque muchas veces queda inmortalizado en tomas de diferente naturaleza.

En este sentido, recientemente La maravillosa Benedicta contó un momento trágico de su vida que también incluyó su amigo peludo, un episodio que fue un éxito, afortunadamente. ¿Qué pasó con la actriz?

‘Me enteré que tengo un tumor’: Benedicta Boccoli habla así de Nina

Ya se ha hablado mucho de la relación tan especial entre los dignatarios y sus perros de cuatro patas. Desde Chiara Ferragni hasta Paris Hilton, conocida por ser la amante de varios chihuahuas al mismo tiempo, el amor incondicional que brilla a través de estas relaciones es indescriptible y algunos incluso les dedican perfiles de apertura. social.

Tan agradable Boccoli ama a su perro, quien la salvó de una mala enfermedadque ella aún ignoraba. En efecto, durante una conversación con Silvia Tofanin A muy ciertola bella actriz cautivó a corazón abierto, contando un momento dramático de su vida o diagnóstico de cáncer de mama.

Pero precisamente tenía razón Nina, su dulce perro mestizo para detectar la enfermedad por la nariz, literalmente. Al respecto, explicó: “LY siempre olfateaba un punto en mi pecho. Creo que ella olía un biológico diferente«.

Pero eso no es todo, porqueUn día, mientras jugaba, me dio una pata y me salió un pequeño moretón.» En el mismo punto donde ya se estaba formando la masa tumoralY así «obligar» a su amante a someterse a exámenes médicos. visita de texterno Resultó ser un verdadero salvavidas. Con un destello de genialidad canina, se sometió a una cirugía con benditos resultados y posteriores ciclos de radioterapia, completando el tratamiento, precisamente en este período.

Extraordinaria sensibilidad y percepción, común a todos nuestros amigos de cuatro patas, un olfato superfino que, en este caso, resultó absolutamente vital.

Conectar una experiencia similar también fue Caroline Smith, quien aún hoy sigue luchando contra el cáncer al continuar recibiendo mucho amor de sus perros..