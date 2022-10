Belén Rodríguez, la confesión que nadie quería escuchar: «Murió atropellada por un auto»

Belén Rodríguez es una de las mujeres más queridas del mundo del espectáculo italiano, y el mérito se debe definitivamente a su indiscutible talento frente a las cámaras. No te olvides de la belleza que lo distingue.

Al ser una figura pública, tiende a compartir su día a día con quienes la han seguido desde sus inicios. En una de sus innumerables entrevistas, Reveló algunos detalles de su vida. Esto es lo que aún no sabíamos sobre ella.

Belén Rodríguez ahora está al frente de la gestión del programa Tu eres si Q Falez De María de Filippi. Ella también contribuye trayendo muchas risas a la audiencia del canal 5. Ex-Socia antonino espinalbes Es un competidor de la versión actual de novia vip Y el En este momento él solo está gastando palabras amables en ella.pero sobre todo por su hija Luna Marrow.

Durante sus innumerables entrevistas, siempre habló de su vida con el corazón abierto: ¿Quién está de vuelta con él? stefano di martino Adiós a Antonino. Ahora es feliz, disfruta de la relación con su exmarido y de las alegrías de la maternidad con dos hermosos hijos. Pero esta vez Quería revelar un lado de sí mismo que había estado oculto hasta hace unos días.. Averigüemos qué dijo.

Dolor insoportable para Belén Rodríguez

Durante la entrevista, admitió que nunca creyó en Santa Claus debido a una serie de detalles que notó: «Dijeron: Viene de Finlandia, con un reno, y lo encontré en Argentina sin mangas, muy bronceado. Todavía tengo fotos con varios Papá Noel bronceados en los centros comerciales. Pensé: ¿Cuántos hay? Algo andaba mal «.. Luego describió la realidad en la que vivía, Demasiado crudo para un adolescente.

El país sudamericano fue golpeado por una severa crisis, lo que obligó a su familia a irse e irse a otro lado. Pelin recuerda perfectamente este lugar en un pequeño espacio habitado por amigos de 4 patas:«Recuerdo la casa del árbol que construyó mi padre. Cinco perros y dos conejos. Mi favorita, Rebecca, el perro callejero que Un día, ella fue atropellada por un automóvil.«. Al principio le hablaron de escapar, pero una vez que supo la verdad, superó con dificultad su duelo.

«Corro, subo la puerta y me voy»

Por el contexto escolar, Beilin fue expulsada de la escuela por el motivo: «A los quince muere el padre de mi mejor amiga y yo quiero ir al funeral, Pero la escuela me detiene. Luego me escapo, trepo la puerta y me voy”.

Por otro lado, su personalidad rebelde y obstinada le aseguró el éxito que aún hoy disfruta. En ese momento, nunca hubiera pensado que algún día se convertiría en una de las mujeres más queridas en el mundo empresarial italiano. Por eso siempre le estará agradecido a Italia..