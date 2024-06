Batalla legal en el mundo del fitness Nicoletta Minestrone: “Después de 8 años, finalmente se ha hecho justicia”.

En una larga batalla legal que surgió en el mundo del fitness, la profesora Nicoletta Minestrone ganó el caso con Asd Virtus Pasqualetti. La sentencia del Tribunal de Apelación de Ancona se ha emitido estos últimos días. Los hechos comienzan hace 8 años, cuando, en 2016, después de 25 años de cooperación entre las dos partes, “que lideraron el sector del fitness Virtus que – como dice Minestrone – ha logrado ser un punto de referencia en el mundo del fitness estatal y nacional. ”. Advanced Gym”, ASD Virtus Pasqualetti repentinamente rompió relaciones unilateralmente y acusó a Minestroni de graves violaciones.

Tras la ruptura de la relación, esta última recurrió al abogado Massimiliano Cingolani y comenzó su batalla legal “para confirmar primero la inexactitud de las denuncias recibidas y también para obtener la confirmación de las graves violaciones contractuales cometidas por Virtus Pasqualetti”, afirma. Minestrone.

A partir de aquí comenzó un largo recorrido jurídico, en el que el profesor vio al tribunal de Macerata admitir “que no había motivos para la ruptura de la relación comercial por parte de Virtus – continúa Minestrone – de propiedad de una parte del material deportivo que ella poseía”. Había comprado por su cuenta, además de su profesionalidad y corrección; Incluso la sentencia de los últimos días del Tribunal de Apelación de Ancona, Sección Laboral, que, modificando la decisión parcialmente incorrecta del Tribunal de Macerata y aceptando nuestro recurso, condenó también a Asd Virtus a pagar salarios aún vencidos y nunca sido pagado ».

«En un primer momento, el tribunal rechazó todas las objeciones de Virtus, descartando categóricamente la responsabilidad de Minestroni por incumplimiento y aceptando los argumentos de este último, confirmando en cambio los graves incumplimientos contractuales cometidos por la propia Virtus y anunciando la resolución del contrato, debido a graves errores. Si se viola esto último – explica el abogado Cingolani – esta evaluación será definitiva. Posteriormente, en interés de Minestrone, se interpuso recurso de apelación contra la sentencia del tribunal de Macerata para determinar el importe adeudado. El juez demostró la infundada e ilegalidad de la decisión de Virtus de terminar unilateralmente la relación contractual, en total ausencia de justa causa”.

“Después de ocho largos años de vicisitudes judiciales – continúa Minestrone – se logró la justicia. Estaba seguro del resultado entonces, y hoy, años después, estoy más feliz y satisfecho con este resultado que me compensa muchas penas. Mi trabajo para llevar el fitness a Macerata comenzó hace 30 años, cuando me contactaron porque era campeona europea de aeróbic y, sobre todo, nieta del jockey Maurizio Serra, representante histórico y curador de este deporte en Macerata y quien fundó la propia Virtus. en 1905. Mi trabajo siguió creciendo. Resultados continuos, incluidos resultados deportivos en los que los atletas obtuvieron títulos nacionales y medallas mundiales, obtenidos gracias a mi entrenamiento, actualización y constante y constante compromiso físico, mental y también económico, hasta el repentino y unilateral e interrupción inmotivada por Virtus 1905 que entretanto se convirtió en Ginnastica Virtus E. Pasqualetti”.

Minestrone recuerda cómo a esa altura “siguieron años difíciles, en los que perdí trabajo, relaciones y conocidos por acusaciones que fueron rechazadas en los tribunales. Mientras tanto, sólo una cosa me consoló: actuar siempre teniendo como objetivo la salud profesional, según la ética que me enseñó principalmente mi familia. El deporte fue mi segundo maestro: En mi vida como deportista, entrenador y profesor de educación física, siempre he creído en los valores del deporte. Por un lado, mi carácter y las enseñanzas que recibí me permitieron, cuando me arrebataron injustamente el trabajo al que me había dedicado apasionadamente durante 25 años, comenzar una nueva vida. Sin embargo, todos los años de actividad en Virtus han dejado una huella imborrable en mí, y espero también en la vida de muchos que se han formado conmigo o a quienes he buscado desde fuera y más allá de Macerata para colaborar, aprender e incluir. En el ámbito del fitness, aquí construyeron una familia, una carrera y un futuro”. Nicoletta Minestrone luego agradece a quienes estuvieron a su lado en estos años “A mi padre Aldo por ayudarme y a todos los que me acompañaron con cariño y aprecio en estos años de trabajo y en los años siguientes, que me dieron motivación, motivaciones y muchas Recompensas: también agradezco a todos los que me agredieron y realizaron acciones que luego se demostró que eran infundadas, porque me hicieron entender que lo que estaba haciendo, A pesar de las dificultades, fue genial y me animaron a hacerlo siempre mejor y más”.

