“Basta de criticar la apariencia física de alguien, aprende a hacerte tu propio selfie” – Corriere.it

a Simón Marchetti

En un video de TikTok, la presentadora de la última edición de “The X Factor” se pronuncia contra todos aquellos que están convencidos de tener la verdad en el bolsillo.

Cuando es mucho, es mucho. Incluso para una persona tan amable y educada. francesca michelin. En este caso, fueron muchas (muchas) personas las que le hicieron perder la paciencia en las redes sociales. Se dejan juzgar por su apariencia física a otra persona, sin saber nada de la vida de otras personas. Y así la cantautora y presentadora de la última edición de “The X Factor” ha querido dejar las cosas claras Con un video en TikTokdonde inicialmente se mostró sin maquillaje y se puso una máscara de belleza en el rostro, para luego comenzar con el maquillaje, mientras hablaba con los seguidores.

«Estoy lleno de frases como ‘pero todos ¿Qué son estas ampollas?? – Michelin comienza el clip – “Di la verdad, estás comiendo basura estos días, apuesto”, “¿Estás loco por levantar esas pesas en el gimnasio? Mira, te estás haciendo mayor”, “Veo que estás un poco flaca”, “Pero estás comiendo ¿no? «,» ¿Pero me equivoco o estás a dieta ahora? No porque me parece que te comes un chingo, de verdad que no te falta nada”, “Mira, para hacer tu trabajo, la foto es básica”, “Pero cómo engordó esa persona”, “Pero no va a t ser capaz de encoger así «».

Tras una lista de críticas que recibe con más o menos asiduidad, la cantautora arremetió. «Todos estos son comentarios de spam. Pero sobre todo es incorrecto, porque no tenemos conocimiento del camino de la persona a la que nos enfrentamos, no somos médicos, nutricionistas, entrenadores personales y endocrinólogos. Las redes sociales nos han llevado a tener una opinión sobre todo e incluso nos han llevado a comentar cualquier cosa aunque no se nos exija. Todos estamos convencidos de que la verdad está en nuestros bolsillos.Hemos dejado de confiar en nosotros mismos y confiarnos a personas competentes, pero sobre todo ya no sabemos lidiar con nuestras tonterías», prosigue Michelin, antes de concluir su madrugada con un consejo y una invitación. READ Fin de semana en Génova y alrededores, qué hacer

«Tratemos de hacer un ejercicio juntos, antes de comentar el aspecto físico o alguna característica de la persona, hagamos una pausa por un momento, preguntémonos ¿Por qué deberíamos adjuntarlo? Y sobre todo si al comentarlo haremos algo útil. Te aseguro que al hacer este tipo de pensamiento, pronto te darás cuenta de que comentar sobre el cuerpo de otras personas, la condición física de los demás en general es inútil, por el contrario, la otra persona muchas veces puede resultar gravemente herida. Y es que una persona no siempre adelgaza o engorda por motivos puramente estéticos, sino todo lo contrario. Sea amable”. El video, titulado “Comentarios no deseados: una pequeña reflexión”, tiene más de 85,000 visitas, más de 6,000 me gusta y muchas apreciaciones.