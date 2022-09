¡Bardes, lo que buscaba la JUVE y lo que quería!

Uno de los fichajes más importantes de la sesión estival de fichajes, Leandro Paredes es uno de esos jugadores elegidos para marcar la diferencia, y uno de esos jugadores que pueden cambiar la plantilla y esas sensaciones si confirman las impresiones que tuvieron en el partido contra el PSG. .





El propio Paredes se pronunció positivamente sobre las primeras impresiones del mundo de la Juventus: «Las impresiones siempre son buenas. He llegado a un equipo muy fuerte con un entrenador fuerte. Estoy muy contento de estar aquí y espero poder aportar mi granito de arena a todas ellas». . . Juegos «.





jugador especial Paredes me parece un jugador especial, un jugador que puede dar mucho, juega bien verticalmente, le da tiempo al equipo y tiene capacidad de asumir responsabilidades cuando hace falta.





El argentino ha entrado bien, la ha salvado y está dispuesto a ayudar a la Juventus, y su tarea es sacar al equipo adelante. Tomará el balón en defensa y traerá al equipo de vuelta al frente, lo que se necesita.





Deseo por Yuvi – Imprescindible para que Juventus entendiera las ganas que tenía Paredes de vestir de blanco y negro, un fuerte sentimiento que lo llevó a Turín gracias al acuerdo con Ángel Di María: “Desde que supe que Ángel podía venir aquí, comencé a hablarle de esta posibilidad. He hablado tanto con mi familia como con su familia porque son amigos. Unos días después, inmediatamente decidí venir aquí e hice todo en el futuro. Elegí la Juventus porque es un equipo que siempre he querido. venir. Tuve la oportunidad de venir varias veces y creo que fue la decisión correcta. Quería jugar, quería volver a Primera División y quería venir aquí. Estoy muy feliz. Siempre he estado tranquilo. He tenido mucha fe en mí y en la sociedad, hemos hablado muchas veces y están casi convencidos para tomar esta decisión, ahora estoy muy feliz”.





Entonces el argentino sería un excelente elemento para intentar mantener vivo a Ángel Di María de cara a la próxima temporada: «Eso espero. Ya he dicho dos veces que se quede con nosotros otra vez. Ojalá lo hagamos quedarse».





La tarjeta de Di María Paredes, con poca incongruencia, es que de momento casi hemos visto al centrocampista en dos partidos fuera de juego, que la Juventus espera ver lo antes posible.





