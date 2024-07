Barbara D’Urso, el regreso es oficial: ha llegado la tan esperada confirmación | todo esto era verdad

Lleva varios meses desaparecida pero ya es hora de que Barbara Durso regrese. Los fanáticos no pueden esperar para verla nuevamente.

Lleva casi un año desaparecido Barbara DursoDesde ese día, todos han recibido con gran sorpresa y pesar su exclusión de su programa.

Desde principios del verano pasado, cuando todo el mundo descubrió, como un rayo caído del cielo, que el CEO de Mediaset Pier Silvio Berlusconi Él no le confirmó esto. cinco de la tardeEn lugar de confiar esta tarea a la administración Myrta Merlín.

Durante mucho tiempo la emisora ​​no habló, atada a un contrato hasta fin de año. Luego comenzó a quitarse algunas piedras de los zapatos y comenzó a explicar en las redes sociales que la decisión fue unilateral y que se enteró de la noticia después de lo sucedido.

Pero todos se preguntan qué pasó con él y cuándo volverá a la televisión. Barbara Durso ¿Realmente va a regresar? La noticia hizo felices a los fanáticos.

Barbara D’Urso: Volver

Una vez superado el periodo en el que no podía hablar por estar bajo contrato, Barbara Durso Ella eligió ir con su amiga. Mara Venere, En la red oponiéndose al que la despidió sin contemplaciones. Aquí en domingo enElla tranquilizó a su amiga: «Estoy bien, estoy tranquilo y tengo una familia maravillosa. Pero todavía siento el dolor de lo que me pasó y de cómo me llevaron de otro lugar». Es decir, de Mediaset.

Serena por supuesto, pero con mucho arrepentimiento. Arrepentirse, Como se desprende de sus palabras cuando continúa: “Dieciséis años vivimos todos los días, pero yo también estuve siempre ahí, durante el Covid estuve todos los días para acompañar a los italianos, y la forma en que me llevaron el 26 de junio a las 16.20 fue terrible. El dolor todavía está aquí. Pero yo «no quiero ir a la guerra».

Buena noticia que sorprende a los fans

Y desde entonces todos los que aman Barbara Durso Sólo podían seguirla a través de su perfil social, esperando una señal de que regresaría. Y eso fue. Aunque no vuelva a la televisión, por ahora. Pero uno simple «Regreso a los orígenes» Si queremos.

Mientras estaba de vacaciones en Londres, como italiana por excelencia de Campania, buscó un lugar para comer. Comida local. En uno de sus cuentos así aparecía la napolitana en la mesa Panozzo, Un tipo de chapata elaborada con masa de pizza y rellena.