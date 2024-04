Banco de Milán, cartera de candidatos: Pioli, sin excepciones. contigo …

Banquillo del AC Milan, bolsa: Lopetegui es el nombre más candente. Conte y Thiago Motta…

«Los rossoneri regresaron durante la noche, se calmaron y se marcharon de Milanello. Digamos de inmediato que Pioli no corre peligro de ser despedido inmediatamente, pero se está convirtiendo en un hombre cada vez más solitario porque no ha habido ningún entrenador aquí en los rossoneri. Centro deportivo.» Esta tarde Moncada acompañó a la Primavera esta tarde en la liga juvenil e Ibrahimovic no fue visto, aunque estuvo en estrecho contacto con el Cardenal Forlani, no hay cambios en el horizonte para el derbi, el nombre caliente, el más caliente, es el nombre de Lopetegui. El ex seleccionador de España es el nombre fuerte en estos momentos».