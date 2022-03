Balotelli: «Este es mi mayor error. La Champions con el Inter es increíble, pero…»

ocasiones mario Balotelli Ha perdido mucho en su carrera. Tanto es así que el delantero ha reiniciado procedente de Adana en Demirspor, Turquía. Pero en cuanto a cualidades futbolísticas, el exnerazzurri asegura que no tiene nada que envidiar a Messi y Ronaldo. ««Perdí algunas oportunidades de estar a ese nivel», dijo Balotelli a The Athletic. Pero estoy 100% seguro de que mi calidad está al mismo nivel que estos muchachos, pero… Perdí algunas oportunidades, ¿sabes? Pasar u ocurrir».

«Y hoy en día no puedo decir que soy tan bueno como Ronaldo. ¿Por qué Ronaldo ganó la cantidad de balones de oro? ¿Cinco? No puedes compararte con Messi y Ronaldo, nadie puede. Pero si solo hablamos de calidad, fútbol de calidad, no tengo nada de qué estar celoso, a decir verdad».