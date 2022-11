«Bailando con las estrellas», Montesano ya había lucido una camiseta de Decima Mas

Ha sucedido antes. En los estudios Rai ya han visto al actor Enrico Montesano hacer ejercicio con una camiseta décimo mes. 5 de noviembre Millie Carlucci Al publicar la foto habitual en Instagram antes del episodio con la (ahora ex) pareja en la carrera, el actor usó la misma camiseta. La publicación fue eliminada tras el escándalo.



La publicación fue publicada en Instagram.

el caso

Destacando rai y más allá Un estado de Enrico Montesano descalificado de Bailando con las estrellas Después de que ella usara una camiseta con el símbolo de Decima Diamond y la escritura en él Recuerdo de Audrey Semper Durante los ensayos con el bailarín profesional. Alessandra Trípoli.

Nuevos objetos

Mientras tanto, aparecen nuevos elementos como, por ejemplo, que Ray Insiders no se había fijado en lo que llevaba puesto Montesano durante los ensayos, pero que ya había usado esa camiseta hace dos semanas para una foto previa al ritual. Un episodio con el presentador.



Montesano en el capítulo del 12 de noviembre

Anterior

5 de noviembre Millie Carlucci Ya Publica una foto con Enrico MontesanOh Alessandra Trípoli. Presentador Bailando con las estrellasAntes de que saliera al aire el quinto episodio, también había dado la actuación de la pareja en las redes sociales, escribiendo: «Salen a la pista con el tango muy importante». En la foto que data de hace dos semanas, el actor y ex competidor vestía la misma camiseta ofensiva, debajo de una chaqueta, en el estudio del programa. La publicación fue eliminada tras el escándalo, que estalló el domingo a las 13 horas.





la demanda

En una publicación que compartió en sus historias de Instagram, Anunció Montesano Lunes 14 para aplicar para cumplir Cabeza AnpiY el Gianfranco PagliaroloPara aclarar su posición sobre el tema, que calificó como “una liviandad que se hizo con absoluta buena fe” y agrega: “Le pedí formalmente al titular del cabildoLiga Nacional de Partidos Italianospara recibirme También quiero señalar cómo esta posición mía se ha mantenido tan firme y severa en el tiempo y que el episodio en el que caí torpemente debe atribuirse a la ligereza que se ejecutó con absoluta buena fe. Estoy seguro de que el jefe Anpi, a quien conozco como alguien equilibrado y sabio, querrá verme lo antes posible».

Queja del abogado Asuma

“Todavía no tengo todos los elementos necesarios para enmarcar toda la situación que Enrico Montesano presentó a mi examen, pero se publicó un documento fotográfico en Internet porque anteriormente lo hizo posible.Asociación Nacional de Marinos Italianos X Flotilla Mas Hace unas horas, eso me llevó a un pensamiento importante que no creo que pueda ser cuestionado». Giorgio AsumaAbogado del actor despedido.



Foto mencionada por el abogado Giorgio Asuma

En el documento fotográfico -explica Asuma- se representa al entonces Presidente de la República giorgio napolitano, rodeado de todos los comandantes de las fuerzas armadas: todos ellos están interesados ​​en recibir honores militares de las asociaciones de armadores presentes y desplegadas con motivo de una celebración pública. Se puede ver claramente en la primera fila un portaestandarte que representa el X Mas, también en fila, sujetando y mostrando la banderola de la sección donde se reproduce perfectamente el símbolo impreso en la camiseta que luce Enrico Montesano.”

Y el abogado concluye su comentario con una reflexión: “Si la exhibición de este símbolo es considerada legítima y digna de respeto por los más altos departamentos de la Presidencia de la República y por los comandantes de las fuerzas armadas, ¿cómo levanta sospechas sobre su ilegalidad? ?¿Y la ofensa a los valores de la República Democrática en el representante de Montesano y los técnicos de opinión designados para fiscalizar el programa?”.