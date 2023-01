Avión se estrella al aterrizar en Nepal, decenas de muertos – Asia

Chocando justo antes de aterrizar. Un ATR 72, operado por Yeti Airlines de Nepal, se estrelló a solo un kilómetro y medio del Aeropuerto Internacional de Pokhara, un popular destino turístico a 200 kilómetros de la capital, Katmandú, de donde partió. Hay 68 pasajeros, cuatro tripulantes, 37 hombres, 25 mujeres, tres niños y tres bebés, dijo la autoridad local de aviación civil, y señaló que los rescatistas recuperaron un pequeño cuerpo hace unos meses. Por el momento hay 68 víctimas confirmadas. El accidente aéreo es el peor en los últimos 30 años en el pequeño país del sur de Asia. La aerolínea anunció que también habían subido al avión 15 extranjeros, de los cuales cinco eran de la India, cuatro rusos, dos surcoreanos, un australiano, un argentino, un irlandés y un francés. No parecía haber italianos a bordo. Los funcionarios del nuevo aeropuerto del Himalaya, que abrió hace apenas dos semanas, dijeron que la hélice gemela (que según los datos del rastreador había estado volando durante 15 años) se cayó durante la aproximación: despegó a las 10:30 (hora local) y se había caído. Último contacto con la torre de control a las 10.50 horas. Segundos después, se produjo el violento impacto a orillas del río Ciudad Gandaki. El portavoz del Ejército dijo que la operación de búsqueda, en la que participaron durante todo el día cientos de soldados nepalíes, se detuvo al caer la tarde y se reanudará mañana por la mañana: «Esperamos recuperar más cuerpos. El avión se estrelló». Varios videos y fotos del avión peligrosamente bajo sobre las casas en el distrito de Pokhara, publicados en las redes sociales por los residentes y publicados nuevamente por sitios web internacionales, muestran el giro abrupto y repentino del ATR 72”. casas, dijo un testigo que presenció el avión. Y ella se cae”. Solo había una pequeña área sin casas, justo al lado del río City y el avión terminó allí”. Agregó: “Cuando llegué al lugar del accidente, ya estaba lleno de gente. El avión se incendió y había mucho humo. Luego llegaron los helicópteros en muy poco tiempo”. El vocero militar señaló que la avioneta cayó a un barranco a una altura de 300 metros, “por lo que es difícil recuperar a las víctimas que quedaron entre los restos de la avioneta”. Las noticias sobre los sobrevivientes rondaron todo el día. Que «las personas gravemente heridas fueron llevadas al hospital», pero aclararon que no hay confirmación oficial. Las autoridades dijeron a última hora de la tarde que aún no se han encontrado sobrevivientes. Después del accidente, el primer ministro nepalí Pushpa Kamal Dahal convocó una reunión de emergencia y formó un comité. Una investigación para investigar la causa del accidente. La industria de Nepal Airlines ha aumentado particularmente sus actividades en los últimos años, transportando carga y pasajeros entre áreas de difícil acceso, así como excursionistas extranjeros. y escaladores que han llegado al país con ocho de los diez picos más altos del mundo. Nepal cuenta también con algunas de las pistas de aterrizaje más remotas y difíciles del planeta, flanqueadas por picos nevados con precipicios que suponen un reto para los pilotos más experimentados. Los operadores de línea dicen que no hay infraestructura para un pronóstico meteorológico preciso en el país, especialmente En áreas con terreno montañoso difícil donde han ocurrido accidentes fatales en el pasado. Hoy hacía buen tiempo en Pokhara, el cielo estaba despejado, pero eso no ayudó a evitar el desastre.