Avance Tera Amara, la protagonista indiscutible pierde la vida: una evolución

Tierra amarga Es una serie turca que se emite en Canale 5. Mediaset Cada año presenta nuevas series y esta serie ha impresionado a los espectadores que no se pierden ni una sola cita. Un nuevo episodio se emitirá de lunes a viernes a las 14.10 horas y el domingo a las 15.30 horas. La serie, que se tomó un breve descanso en agosto, vuelve al aire y no faltan giros inesperados. Entre los espectadores hay quienes sólo pueden saber lo que sucederá antes de su emisión. Aquí están los avances Tierra amarga De los próximos episodios.

Terra Amara, avances: Él mismo muere

En los próximos episodios veremos una evolución que muchos espectadores no esperan. Uno de los personajes morirá y esto será un duro golpe para ellos. Estamos hablando de Yilmaz quien será víctima de un accidente automovilístico y perderá la vida y así abandonará el lugar..

Ahora que las cosas estaban mal entre Yilmaz y Zuleikha, el destino quiso que el hombre perdiera la vida.. Su complicada historia estaba encajando, pero ahora Zuleikha se encontraba sola para afrontar decisiones importantes. Pero Demir volverá a su lado y no la dejará sola.

Muere Yilmaz – sitio web de la película

Yilmaz también será trasladado al hospital, pero no se podrá hacer nada por él.. Se somete a una operación y parece haber algo de esperanza, pero lamentablemente no se puede hacer nada. No hay nada más que se pueda hacer por su vida. La vida de su familia, especialmente la de Zulekha, dará un vuelco.

Ahora tendrá que afrontar el duelo y tendrá que aprender una vez más a estar sin el que considera su verdadero amor. Sin embargo, también hay otras novedades porque como decíamos Demir volverá a estar a su lado Algo podría pasar entre ellos. Veamos a continuación.

¿Zuleikha y Demir juntos de nuevo? Esto es lo que pasará

Tras la muerte de Yilmaz, Zuleikha tendrá que recuperarse y así verse obligada a tomar las riendas de su vida.. A pesar del enorme dolor que le ha causado la muerte de Yilmaz, él sigue trabajando gracias también al apoyo de Demir. El hombre podrá volver a consolarla y su acercamiento les hará pensar.

De hecho, la pasión se reavivó entre los dos.. En ese momento, decidirán revivir su matrimonio y reunificar sus vidas. De hecho, las ofertas turcas lo confirman todo, el amor entre ambos volverá a explotar y también habrá alguien que les ayude a reencontrarse.

Zuleija Vadmir – movietele.it

Sevda ayuda a unir a los dos. Ella misma se dará cuenta de que todavía hay química entre ambos y por eso empieza a tenderle la mano. Empezará a chismorrear y a hacer algunas preguntas incómodas. Comenzará a preguntarse por qué no duermen juntos, ya que en el fondo todavía son pareja.

Y entonces Zuleikha se abrirá y admitirá que ella también quiere eso. Sevda será un cupido entre los dos y, por lo tanto, volverán a enamorarse incluso si Demir duda de los sentimientos de su esposa. Pero Sevda lo anima y lo invita a ser feliz para que haga un esfuerzo y decida ir a Zulekha.