Avance del día 9: partido por partido, quién debería y quién no debería jugar en el fútbol de fantasía

Certeza de Pavard en el Inter, 6,5. Bastoni también tuvo un buen desempeño, mientras que Acerbi lo hizo un poco menos. Dumfries ha estado en buena forma al principio del torneo y DeMarco siempre está tomando partido. Barella, Calhanoglu y Mkhitaryan deberían situarse en el medio, al igual que Fratesse. En ataque, sí sin dudas para Lautaro Hinchazón.

En Sassuolo, la defensa no es un punto fuerte, Toljan tiene dudas mientras que Vina no es inspirador. Pedersen aún no ha completado, Trisoldi falla mientras que Ehrlich le da 5,5/6. Buena valoración para Poluka, no para Rakic. Bajrami es mejor que Casteljo y Thorstedt, Llorente puede relanzarlo. Siempre si a BerardiPinamonti podría encajar.

En la Lazio también hay dudas en defensa, sí para Romagnoli y Marosic y no para Casale e Hisaje. A mitad de camino también se celebrará la habitual segunda vuelta, con el sí reservado para Guendouzi y Kamada. Rovella da una buena calificación. LuisAlberto Siempre se pone en su lugar, como es el caso de Felipe Anderson y Zaccagni. Pueden mejorar. Debe colocarse a Castellanos, inmóvil y con reserva también.

En Roma todavía hay estado de emergencia en defensa pero no sólo eso. Cristante es menos inspirador, Mancini es mejor que N’Dika, que todavía tiembla. Spinazzola Sí, para Christensen también depende de las alternativas. La Boeuf para un jugador de fantasía, Paredes puede adaptarse a él. Aouar ascendió con las reservas de El Shaarawy. No sólo Lukaku, sí también belotti.

En defensa en Monza Mare no fue muy inspirador contra Lukaku, y D’Ambrosio es poco mejor que Caldirola. Gagliardini no inspira mucho aquí, Pessina siempre recibe la tarjeta de penalti. Podrían encajar los laterales Ciurria y Kyriakopoulos. Colbaní Intocable con la discreción de Gómez. Colombo es mejor que Motta. READ ATP Viena: el corazón de Matteo Berrettini no es suficiente: el gran Carlos Alcaraz vuela a semifinales

Todavía hay un poco de contingencia en la defensa del Bolonia, pero Christiansen está de regreso y listo para desplegarse. Calafiore sorprende desde el centro y Boukema lo hace bien. De Silvestri desde el 6. Aebischer no es suficiente, Freuler es suficiente. Ferguson Su estatus, Orsolini, no se discute. Confíe en Zirkzee, Karlsson puede relanzarse pero se necesita cobertura para él y Landoy.

Oiono es mejor que otros defensores del Frosinone, lo tendrá Marchesa Orsolini. No para Brescianini, Mazzitelli se adapta y Barenecchia es sexto. En ataque hay dos «tenores»: se pueden posicionar sol Y Shadera. Rainiero vuelve a ser tentador para quienes lo tienen.

🔴Salernitana – Cagliari:

Salernitana vuelve a empezar con Pippo Inzaghi y suele haber una respuesta inmediata ante el debut de un nuevo entrenador. Definitivamente vale la pena un relanzamiento deyaa Y Candreva, Jovan puede afirmarse. Koulibaly ha vuelto a ascender, no a Bohinen y Legoski, mejor a Martigani. Mazzocchi con reserva, Bradric con 6. Central se anota en los 4 de atrás, aunque el partido esté en las manos.

Cagliari necesita una reacción fuerte, la defensa está haciendo agua en este momento. Augello es mejor que Zappa nández Verdaderamente el último en rendirse, pero los objetivos están confiados a la creatividad de Luvumbo, que es casi la única persona que ha creado algo. Makombo y Prati no son ficción. Petagna todavía está luchando en el frente.

Atalanta vuelve a empezar sin Koopmineers, así que cuidado con Pasalic. Sí a Kamaka e De ketilleriLockman también tiene una reserva. A Zappacosta le está yendo bien pero Ruggeri está en mejor forma. Ederson puede hacer esto con su aportación, mientras que De Roon brinda asistencias. Kolasinac desde 6,5, Scalvini puede encajar con Djimsiti e inspirarle menos. READ "Es para después de Kim, lo abrimos y está 100% listo".

En Génova sólo hay un responsable: Gudmundsson. Nunca podrás quedarte fuera. Sabelli y Habs juegan como delanteros y, por tanto, son mejores que De Winter y Vázquez. Dragosin no es el mejor del partido pero es ligeramente mejor que Bani. Como antiguo Malinovskyi, esta podría ser una de las pocas razones para probar la tarjeta de recuperación, además de las colocaciones. Friendrup es mejor que Thorsby.

En Milán, la defensa puede estar menos segura porque Mirante está ahí y no Maignan, y Theo también está ausente. No a Florenzi, no inspira mucho a Calabria, mientras que Tomori podría ser mejor que Thiao en este partido (la Juve le viene bien). En el mediocampo Moussa está mejorando, Adly no inspira la imaginación en términos de bonificaciones y Renders 6.5. pulisic Marginado, no se habla de Liao y Jiro toma medidas.

En la Juventus también hay muchas ausencias y la defensa ya no inspira. Ni siquiera Bremer, que está junto a Rugani y Gatti. Kostic es mejor que Weah y McKennie es mejor que Locatelli. Rabiot es desplegable. Vlahovic Para ser reintegrado, Milik fue ascendido. Única iglesia con reserva muy segura.

El Udinese debe relanzarse. Pérez es mejor que Bigiol, no Kabasele. Kamara no inspira mucho, siempre da lo mejor de sí. SamardžicPereira puede mejorar. Levric da suficiente, Wallace no está satisfecho. En ataque, Luca es ligeramente mejor que Thauvin y Success.

Gendry y Bascherotto ascendieron en defensa del Lecce. Ramadani es mejor que Kappa en el mediocampo, Rafia puede adaptarse y Odin es un suplente. cristóvich Puedes ponerlo y punto. Strefezza mejorado, podría ser rival para Almqvista. READ Juventus, Italia, La Locatelli, Chiesa: Mancini explica

En la Fiorentina está Kayode en la plataforma de lanzamiento, tanto Biraghi como Baresi están bien con reservas (o si se cubren entre sí). Las cuatro es mejor que Milinkovic, porque avanza. Duncan es una ventaja mayor que Arthur, que tiene 6,5 años. nico gonzalez vistiendo, Buenaventura Puré de patatas. Downing es mejor que Beltrán e Ikone es mejor que Brecalo.

En Empoli hay que solucionar el problema del gol y también hay dudas para la Danse. Cancellieri es actualmente el mejor delantero, más que Caputo y Cambiaggi. Marín Bueno en el mediocampo, no a Gracie y Maleh. En defensa el único que puede salvarse es mi padre.

Benjamín Pavard (Dd, Dc) es una excelente elección para Dc, que ascendió contra el Torino. Crece rápidamente Miguelkayode (Dd, Ds, E) En Fiorentina, un verdadero comodín en el Mantra se puede colocar como Dd y Ds y no como E.

Luis Ferguson (C, T) Muy bien el día, entre los mejores contra el Frosinone. Para ser relanzado felipeanderson (W, A) Al igual que W, es difícil encontrar algo mejor. hombre jovencabral (A) Una idea como A, si te falta un jugador importante en el rol.

